Bespovratna podrška za pokretanje novih biznisa i zapošljavanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Upravni odbor (UO) Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) donio je odluke o finansiranju četiri programa koji će tokom ove godine omogućiti zapošljavanje, osposobljavanje i samozapošljavanje više od 500 nezaposlenih sa evidencije Zavoda.

Ukupno opredijeljena sredstva iznose preko dva miliona EUR.

UO je na sjednici usvojio odluku o realizaciji programa Podsticaji za samozapošljavanje, koji će omogućiti dodjelu bespovratnih sredstava nezaposlenima za osnivanje sopstvenog biznisa.

“Ovaj program predstavlja ključnu priliku za ekonomsko osnaživanje zajednice, a za njegovu realizaciju opredijeljeno je 1,13 miliona EUR. Od tog iznosa, 1,12 miliona biće usmjereno direktno na podršku korisnicima, dok će preostali dio biti namijenjen stručnoj pomoći tokom pokretanja i vođenja biznisa”, navodi se u saopštenju.

Program je namijenjen nezaposlenima koji su na evidenciji Zavoda najmanje četiri mjeseca, kao i mladim NEET licima (15–29 godina) iz Nikšića, Bijelog Polja i Ulcinja, koji su uključeni u program Garancija za mlade.

“Svaki korisnik može ostvariti bespovratna sredstva od četiri hiljade do deset hiljada EUR, uz obavezu da u novoosnovanom preduzeću zasnuje radni odnos kao osnivač. Cilj je da 112 osoba započne sopstveni biznis, uz dodatno otvaranje najmanje 20 novih radnih mjesta”, dodaje se u saopštenju.

Korisnicima će biti obezbijeđena stručna podrška tokom faze pripreme i u prvih deset mjeseci poslovanja, za šta je planirano dodatnih deset hiljada EUR.

Realizacija programa počinje raspisivanjem javnog konkursa, a sredstva će biti dodijeljena onima koji ispunjavaju uslove i imaju održive poslovne planove. Zavod poziva sve zainteresovane da prate objavu konkursa i iskoriste ovu priliku za ekonomski napredak.

Pored toga, za realizaciju programa Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad socijalnog sadržaja, odabrano je 98 korisnika sredstava, a biće angažovano 238 nezaposlenih, uz finansijsku podršku od 498,92 hiljade EUR.

Više od 60 odsto učesnika dolazi iz sjevernog regiona, gotovo 30 odsto iz centralnog, a deset odsto iz primorskog.

Program Osposobljavanje za samostalan rad obuhvatiće 99 osoba, uz podršku od 201,04 hiljade EUR.

“Očekuje se da četvrtina poslodavaca zaposli učesnike i nakon završetka programa, čime se podstiče održivo zapošljavanje. Programi će se najvećim dijelom realizovati na sjeveru – čak 80 odsto ukupne aktivnosti”, rekli su iz ZZZ.

Program Podsticaji za zapošljavanje obuhvatiće 55 osoba, kroz 33 korisnika sredstava, pretežno sa sjevera, uz ukupnu podršku od 236,76 hiljada EUR. Gotovo polovina poslodavaca planira zadržavanje zaposlenih i nakon završetka programa.

ZZZ je sproveo detaljnu provjeru ispunjenosti uslova organizatora obrazovanja da u saradnji sa Zavodom realizuju program Obrazovanje i osposobljavanje odraslih, s ciljem povećanja zapošljivosti 429 nezaposlenih kojima je obrazovni status identifikovan kao prepreka za ulazak na tržište rada, od kojih 29 mladih NEET osoba iz Nikšića, Bijelog Polja i Ulcinja.

Utvrđena je lista licenciranih organizatora obrazovanja odraslih i programa obrazovanja na nivou opština realizacije – Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje, Bar, Plav, Ulcinj, Berane i Rožaje.

Lista licenciranih organizatora obrazovanja biće dostupna na sajtu Zavoda od danas.

“Nakon objave liste, Zavod će sa organizatorima obrazovanja sklopiti ugovore o poslovnoj saradnji, radi upućivanja nezaposlenih u programe obrazovanja za sticanje nacionalnih stručnih kvalifikacija, ključnih kompetencija i ključnih vještina”, navodi se u saopštenju.

Ukupno raspoloživa sredstava za ovu namjenu iznose 516,87 hiljada EUR.

“Očekuje se da će ovaj program značajno doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i poboljšanju obrazovne strukture u zemlji, pružajući potrebne vještine i znanja nezaposlenim”, zaključuje se u saopštenju.

