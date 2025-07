Kvalitet neohodan uslov savremene javne uprave

Podgorica, (MINA) – Kvalitet je neophodan uslov savremene javne uprave i predstavlja nužnost u eri digitalne transformacije i rastućih očekivanja građana i privrede.

To je ocijenjeno na panel diskusiji „Kvalitet kao ključ efikasne javne uprave – koristi i praktični primjeri”, koju je organizovalo Ministarstvo javne uprave u saradnji sa Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA).

Resorni ministar Maraš Dukaj poručio je, na otvaranju panela, da je kvalitet je neophodan uslov savremene javne uprave.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, podsjetio da je taj Vladin resor prva institucija u Crnoj Gori koja je uvela upravljanja kvalitetom putem modela zajedničke samoprocjene – CAF.

Kako je istakao Dukaj, Ministarstvo je prvo i steklo CAF sertifikat.

Dukaj je poručio da je Ministarstvo spremno da pruži tehničku i savjetodavnu podršku svim institucijama koje žele da započnu ili unaprijede proces upravljanja kvalitetom.

“Današnji događaj je diskusija, ali i poziv institucijama da se aktivno uključe, da iskoriste dostupne alate i stručnu podršku”, naveo je Dukaj.

Prema njegovim riječima, kroz CAF, svaka institucija dobija okvir da objektivno sagleda svoj rad, identifikuje prostor za napredak i pokrene konkretne promjene – s ciljem da usluge budu bolje i korisnicima pristupačnije.

“Izvrsnost u Crnoj Gori više ne smije biti izuzetak, već pravilo”, rekao je Dukaj.

Direktorica RESPA-e Maja Handjiska Trendafilova naglasila je važnost regionalne saradnje i primjene zajedničkih evropskih standarda kvaliteta.

„Kvalitet više nije luksuz – on je nužnost u eri digitalne transformacije i rastućih očekivanja građana i privrede”, kazala je Trendafilova.

Prema njenim riječima, kada javne institucije usvoje standarde kvaliteta poput CAF-a, one ne samo da povećavaju transparentnost, efikasnost i odgovornost, već i jačaju povjerenje i stvaraju bolje rezultate za sve.

“ReSPA snažno vjeruje da institucije koje ulažu u kvalitet postaju pouzdanije, uglednije i bolje pripremljene za članstvo u Evropsku uniju (EU)”, rekla je Trendafilova.

Ona je istakla da su ponosni što podržavaju strateški put Crne Gore ka izvrsnosti.

“Nadam se da će današnja razmjena inspirisati još institucija da krenu ovim putem kontinuiranog unapređenja“, istakla je Trendafilova.

Kako se navodi u saopštenju, diskusija na panelu bila je fokusirana na konkretne koristi primjene modela CAF i ISO, izazove u praksi i mogućnosti za dalji razvoj sistema kvaliteta u javnim institucijama.

