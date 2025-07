Zemljište kod hotela “Tivat” za projekte od opšteg interesa

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore dala je saglasnost da se zemljište kod hotela „Tivat“, koje je bivša vojna lokcija, ustupi toj Opštini za projekte od javnog interesa.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Vlada je na sjednici u četvrtak usvojila Informaciju o potrebi da se na nepokretnostima ukupne površine 7.255 metara kvadratnih realizuju projekti od javnog interesa.

“Vlada se saglasila da se, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini, Opštini Tivat prenese pravo raspolaganja na nepokretnostima koje predstavljaju bivšu vojnu lokaciju, s tim da se model prenosa prava raspolaganja drefiniše u odnosu na namjenu projekta od javnog interesa koji Opština Tivat planira da realizuje na tom prostoru”, kaže se u saopštenju Ministarstva.

Kako se dodaje, prenos prava raspolaganja predviđen je bez naknade ukoliko Opština Tivat ustupljene nepokretnosti opredijeli za realizaciju projekata od javnog interesa za potrebe objekata uprave, kulture, školstva, zadravstvene i socijalne zaštite, sporta i rekreacije, vjerskih objekata, objekata komunalnih servisa, objekata i mreže infrastrukture, kao i drugih objekata koji služe potrebama stanovnika tog područja.

Iz Ministarstva su pojasnili da je naknada predviđena ukoliko Opština Tivat ustupljene nepokretnosti opredijeli za realizaciju projekata za potrebe stanovanja, ugostiteljstva i turizma.

“I u tom slučaju u obavezi je da za potrebe Ministarstva odbrane predvidi iznos od 25 odsto od ukupne vrijednosti površine novoizgrađenog objekta”, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Iz tog Vladinog resora su pojasnili da će se prenos prava raspolaganja izvršiti na osnovu sporazuma koji će Ministarstvo odbrane zaključiti sa Opštinom Tivat, a kojim će se bliže urediti prava i obaveze po pitanju prenosa prava raspolaganja na predmetnim nepokretnostima.

Kako su podsjetili, resorni ministar odbrane Dragan Krapović je u martu, tokom posjete Opštini Tivat, a na zahtjev lokalne uprave i predsjednika Željka Komnenovića, donio odluku o ustupanju žemljišta u posjedu Ministarstva odbrane toj opštini.

Komnenović je, kako su daodali, tom prilikom informisao Krapovića da će navedene parcele prevashodno biti namjenjene za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti, zdravstvu, policiji, dok će dio biti opredijeljen i za rješavanje stambenih potreba pripadnika Mornarice Vojske Crne Gore.

Jedan dio zemljišta Opština Tivat ustupiće Mitropoliji crnogorsko-primoskoj za izgradnju vjerskog objekta, što je bio povod da se Krapović i Komnenović sa saradnicima tada sretnu i sa mitropolitom Joanikijem.

