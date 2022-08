Lekić: Dvije godine iznevjerenih očekivanja

Podgorica, (MINA) – Vlade su u posljednje dvije godine, nepoštovanjem apela međunarodnih partnera oko prioriteta, učinile sve da Crnoj Gori zatvore brzu traku ka Evropskoj uniji (EU), ocijenila je potpredsjednica Socijaldemokrata (SD) Milica Lekić.

Ona je kazala da je osvrt na posljednje dvije godine, još puno prije njihovog formalnog isteka, sprinterski prešao put od “neka padne da osvježi” do “pada pada, jedna po jedna vlada”.

„Iako pogodna za pošalice, situacija od avgusta 2020. naovamo je pokazala samo monumentalnu neposobnost partija koje su činile vlast da naprave i najmanji korak. Ako se ne računaju oni unazad“, rekla je Lekić.

Lekić je navela da se pokazalo da je raznorodna nova većina potpuno neposobna da pogleda preko ograde sopstvenih interesa i nađe najmanji zajednički imenilac zarad opšteg dobra.

Prema njenim riječima, umjesto udarničkog sprovođenja zajedničke agende koja bi korigovala propuste na koje su sami ukazivali, „dobili smo udarničko utrostručavanje svega onoga što su iz opozicionih klupa kritikovali“.

„Da je neko prije avgusta 2020. rekao da je moguće u godinu i po “počistiti” kompletnu prosvjetu da bi se doveli novi i podobni, gotovo ukinuti bilo kakve uslove za zasnivanje radnog odnosa za važne pozicije u javnoj upravi, opet kako bi se doveli bez iskustva i podobni i desetkovati energetski sistem zapošljavanjem šire i uže rodbine gotovo pa kamionima, rekli bismo da je to nemoguće“, kaže se u saopštenju.

Lekić je kazala da se nije računalo na to „da new age “spasilačka” partitokratija ne da neće biti suptilna, nego otvorena i brutalna do granice “istrebljenja” iz sistema posljednjeg čovjeka koji je smatran nepodobnim“.

Kako je rekla, otvoreno suspendovanje zakona, javnih rasprava, uvrede i prijetnje medijima naočigled domaće i međunarodne javnosti, zgrozile su svakog objektivnog posmatrača crnogorskih političkih prilika.

Lekić je navela da su netransparentnost i korišćenje javnih resursa možda dvije jedine tačke u kojima se nova parlamentarna većina lako dogovorila.

„Uz opravdanje koje je zapravo uvreda za svakog poštenog glasača: kad su mogli drugi, možemo i mi“, navodi se u saopštenju.

Prema riječima Lekić, takva matrica osigurala je da na ključne pozicije dođu kadrovi koji su ugasili Montenegro airlines, pa osnovali „novog gubitaša“.

„Tajno se zadužili više stotina miliona eura, stavivši ih “u promet” kroz “Evropa sad” projekat, a zatim konfiskovali ime tog javnog projekta plaćenog našim parama, za sopstvenu političku partiju. Predložili nula zakona u ključnim ekonomskim oblastima“, kaže se u saopštenju.

Lekić je podsjetila da su ukinuti doprinosi za zdravstvo, što će se tek osjetiti u narednim mjesecima i godinama.

„Submisivnost politici van ove države pečatirana je tajnim i od zvanične Crne Gore ponižavajuće organizovanim potpisivanjem jednog od najosjetljivih dokumenata – Temeljnog ugovora“, rekla je Lekić.

Taj ugovor, kako je navela, potpisan je u ime svakog građanina Crne Gore, bez uvažavanja makar jedne sugestije struke i uz ignorisanje apela EU da ta tema ne treba da bude prioritet.

„Nepoštovanjem apela međunarodnih partnera oko prioriteta, ove vlade su učinile sve da Crnoj Gori zatvore “brzu traku” ka EU, koja je, usljed geopolitičkih prilika, na kratko puštena u promet“, kaže se u saopštenju.

Lekić je kazala “da smo pucali sami sebi u koljeno, uz izgovor da nam treba pomirenje“.

„Pune dvije godine “mirenja” sa neofašističkim organizacijama, samodeklarisanim četnicima i velikodržavnim pretenzijama susjeda, imale su vrlo čudan rezultat za jedno pomirenje: prvu vladu koja je pala zbog razdora; drugu koja je pala zbog razdora; treću koju je gotovo nemoguće formirati zbog razdora“, navodi se u saopštenju.

Kako je rekla Lekić, umjesto ignorisanja tema koje dijele i fokusiranja na evropski posao, vlade su, uslovljene dogovorima van Crne Gore, identitetske teme otvarale jednu za drugom, „ostavivši nas na kraju u raljama sopstvenog raskoraka“.

Ona je kazala da nije riješeno jedno jedino pitanja zbog kojih su te vlade formirane – deblokada Sudskog savjeta, Ustavnog suda i izbor vrhovnog državnog tužioca.

Te vlade su, kako je rekla navela Lekić, rješavale otvorena pitanja po nekom svom principu, korisnom jedino za blic-marketing.

„Riješili smo otvoreno pitanje. Kako ste ga riješili? Pristali smo na sve što je od nas traženo“, navodi se u saopštenju.

Kako je kazala Lekić, budući da se nova većina ponašala kao da nije ni potpisivala političke sporazume u susret formiranju vlada, koji su očigledno bili za jednokratnu upotrebu, bilo je za očekivati da im tek nije teško da pogaze usmenu riječ.

Tako je, kako je rekla, otvorena laž promovisana u legitimno političko sredstvo, baš kao što su ekstremne grupacije promovisane u poželjne vladine partnere, a građanska opcija konstantno degradirana.

„Sve to dvogodišnje mrcvarenje, koje je očigledno Gordijev čvor, nije dozvalo pameti dio političkih struktura koje bi i sad, pošto-poto, na još jedan krug bildovanja političke potentnosti na račun države, umjesto na izbore“, navodi se u saopštenju.

Lekić je rekla da nijesu svjesni „onoga čega njihova “baza” odavno postaje svjesna – da su dolaskom na vlast i utrkivanjem u svemu onome što su odlike loše politike, ostavili sopstvene glasače na ledini“.

„Sad svi znamo da njima to znači brutalno sprovođenje interesa vrha partija. A glasačima je značilo bolji kvalitet života“, navela je Lekić.

Ona je rekla da je baš zato i tako jako iznevjereno očekivanje građana da će nove vlade riješiti neke nepobitne mane prethodnog političkog sistema.

„Ali je i zato, što je odlično, otrežnjenje brže. A izbori… nijesu daleko“, kaže se u saopštenju.

