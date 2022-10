Lazarević: Vojska stub države

Podgorica, (MINA) – Vojska Crne Gore (VCG) opravdala je ukazano povjerenje i pokazala da je stub države, poručio je načelnik Generalštaba, brigadni general Zoran Lazarević.

On je čestitao pripadnicima VCG njihov praznik, 7. oktobar.

Lazarević je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, iskazao lični ponos i zadovoljstvo zbog rezultata koje godinama i u kontinuitetu postižu.

“Hvala vam zbog toga, i hvala vam što ste uvijek bili na usluzi građanima naše države, onda kada im je to bilo najpotrebnije”, kazao je Lazarević.

On je naglasio da je ponosan na profesionalan odnos VCG, nesebično zalaganje i dostojanstveno predstavljanje Crne Gore širom svijeta, u mirovnim misijama i operacijama.

“Sve ove godine našeg trajanja, od formiranja do danas, pokazali ste da je VCG stub naše građanske države, opravdavajući tako ukazano povjerenje, a pritom ne mareći za napore i odricanja vas i vaših porodica”, rekao je Lazarević.

On je poželio da se tako i nastavi.

“Koračajući sigurno i zajedno u nova vremena, u susret novim zadacima, neka nam i ovaj 7. oktobar bude motiv da našoj Crnoj Gori služimo najbolje što možemo”, kazao je Lazarević.

