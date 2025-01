Lazarević: Na raspolaganju smo za svaku vrstu pomoći Prijestonici

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Vojske Crne Gore (VCG) na raspolaganju su za svaku vrstu pomoći Prijestonici i porodicama žrtava tragedija koja se dogodila u srijedu poslijepodne, poručio je načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević.

On je kazao da su sa nevjericom primili vijest o strašnom i tragičnom događaju na Cetinju.

„Teško nalazimo riječi da opišemo tugu i bol koje osjećamo“, naveo je Lazarević.

On je, u ime svih pripadnika VCG, uputio najdublje saučešće porodicama žrtava i cijeloj zajednici koja se suočava sa nezamislivim gubitkom, i povrijeđenima poželio brz i potpun oporavak.

„Neka nam osjećaj pripadnosti i solidarnosti da snage i pomogne da zajedno prevaziđemo ove teške dane. Na raspolaganju smo za svaku vrstu pomoći našoj Prijestonici i porodicama žrtava“, rekao je Lazarević.

