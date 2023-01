Laličić: Nezapamćeni i otvoreni pritisak Kovača na sudsku vlast

Podgorica, (MINA) – Poruka ministra pravde Marka Kovača da treba preispitati odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija nakon odluke Upravnog suda predstavlja nedozvoljeni, nezapamćeni i otvoreni pritisak na sudsku vlast, ocijenjeno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Kovač je rekao da odluka Upravnog suda, kojim se usvaja tužba Svetlane Vujanović i poništava odluka Sudskog savjeta iz avgusta 2021. godine, ukazuje na potrebu preispitivanja odgovornosti nosilaca svih pravosudnih funkcija.

Poslanica DPS-a Jovanka Laličić kazala je da je Kovač otvoreno zaprijetio nosiocima pravosudnih funkcija.

“I tako umjesto da se preispita odgovornost članova Sudskog savjeta, zbog nezakonite odluke na štetu vrsnih sutkinja crnogorskih sudova koja će imati dodatne troškove po budžet Crne Gore, ministar prijeti”, navela je Laličić u autorskom tekstu.

Ona je podsjetila da je Kovač odluku Upravnog suda ocijenio skandaloznom.

“Ali još više skandalozno i nezapamćeno je da ministar pravde u tehničkom mandatu uputi ovakvu poruku nosiocima pravosudnih funkcija. Ovo je nedozvoljeni, nezapamćeni i otvoreni pritisak na njih”, istakla je Laličić.

Ona je kazala da odluka Upravnog suda nije skandalozna, već je onakva kakva jedino može i biti, imajući u vidu odredbe člana 17 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim se samo utvrđuje pravo osiguranika, ali ne i obaveza korišćenja istog.

“Stoga se s pravom u presudi konstatuje da nije postojao nužan uslov, a to je iskazivanje volje tužilje da želi da koristi to svoje pravo kao i da je takvom odlukom grubo diskriminisana”, navela je Laličić.

Ona je kazala da su se u proteklom dvogodišnjem periodu, od kada je pravni prostor kontaminiran velikim brojem neustavnih zakona, mogla čuti razna tumačenja Ustava i zakona.

Ta tumačenja su, prema riječima Laliči, često bila ciljana, zlonamjerna i usmjerena prema određenim nosiocima važnih funkcija, a ponekad i iz neznanja.

“Kada takva tumačenja dolaze od mlađanih kolega kojima je poslanička ili neka druga funkcija prvo radno angažovanje – neznanje može biti opravdanje”, rekla je Laličić.

Ona je dodala da se mogu neznanjem opravdati takva tumačenja kada dolaze od ministra pravde.

Laličić je kazala da je napad najbolja odbrana.

“Treba sa sebe skrenuti pažnju i pokušati sprati ljagu zbog skandaloznog prisustva na svečanosti povodom obilježavanja Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Međutim, teško da će ovakvim izjavama Kovač uspjeti u tome”, zaključila je Laličić.

