Laković će tražiti informaciju o postupanju u slučaju tragedije na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu Miodrag Laković zatražiće od službi bezbjednosti informaciju o postupanju u slučaju tragedije koja se dogodila na Cetinju 1. januara, u kojoj je ubijeno 13 osoba.

Laković je to najavio na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je usvojen izvještaj o radu tog skupštinskog tijela za prošlu godinu.

Današnjoj sjednici nijesu prisustvovali poslanici opozicije.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović ocijenio je da treba da se zatraži informacija i o slučaju u Medovini iz 2022. godine.

Laković je kazao da će tražiti informaciju i o tom slučaju i ocijenio da ta tema takođe nije dovoljno rasvijetlljena i da nije adekvatno tretirana na Odboru.

„Slažem da treba da zatražimo i tu informaciju, ja ću je zatražiti svakako“, rekao je Laković.

On je naveo da, u okviru teme ukupnog stanja bezbjednosti, planira da zatraži i informaciju o bezbjednosnim smetnjama za dalji rad u službi, koja se primjenjuje kao disciplinska mjera u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

„Značajno je da kao Odbor imamo uvid u način rada, zbog zakonitosti rada, transparentnosti, objektivnosti. Kao član Odbora bih zatražio i pojašnjenje tih procedura i odgovor na ta pitanja“, dodao je Laković.

On je kazao da će zatražiti i informaciju o proceduri zapošljavanja u MUP-u.

„Znamo da je počeo pustupak po javnom pozivu. Smatram da je javnost prilično zainteresovana i da nama kao Odboru pripada pravo i dužnost da taj proces pratimo, tražimo informacije i razmatramo ih na Odboru“, kazao je Laković.

Kako je ocijenio, to je potrebno da bi eliminisali sve sumnje i prigovaranja da to može da ima neki politički prizvuk i dimenziju koja nije spojiva sa profesionalnim odnosom prema službi.

Laković je objasnio da bi u odnosu na te teme zatražio informaciju i, kad one dođu, da se sa njima upoznaju članovi Odbora i da ih razmotre na tematskoj sjednici.

Govoreći o tome što poslanici opoziciji nijesu prisustvovali današnjoj sjednici, on je ocijenio da je prilično neodgovorno što oni, osim što blokiraju rad plenuma, ne učestvuju u radu Odbora.

Laković je podsjetio da su opozicioni poslanici prošle godine imali brojne inicijative kada su u pitanju kontrolna saslušanja i ostale aktivnosti Odbora.

„Sad vidimo, kad su u pitanju ove teme, ne učestvuju, mislim da je to velika greška i da će to javnost znati da cijeni“, dodao je Laković.

Govoreći o izvještaju o radu Odbora, on je kazao da je prošle godine održano 20 sjednica tog skupštinskog tijela, na kojima je usvojeno devet izvještaja.

„Te sjednice trajale su 46 sati, neke sjednice su bile prilično iscrpljujuće. Usvojili smo devet izvještaja o radu institucija iz oblasti bezbjednosti i odbrane“, rekao je Laković.

Kako je kazao, Odbor je prošle godine razmotrio i usvojio sve predloge zakona za koje je to skupštinsko tijelo matični odbor.

Laković je naveo da je prošle godine Odbor održao tri kontrolna saslušanja.

„Imali smo jednu parlamentarnu psjetu, gdje su poslanici mogli da se uvjere na licu mjestu i u neposrednom kontaktu sa službenicima Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) o načinu rada kada su u pitanju mjere tajnog nadzora“, rekao je Laković.

On je istakao da je ta aktivnost predviđena i planom Odbora za ovu godinu.

„Sve ono što smo planirali planom rada Odbora za prošlu godinu smo i ispunili“, istakao je Laković.

