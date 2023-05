Lajčak: Crna Gora i dalje predvodnik u pregovorima za EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je i dalje predvodnik u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji (EU), iako je brzina evropske reforme značajno usporila, kazao je specijalni izaslanik EU za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak.

On je, u intervjuu agenciji HINA, rekao da očekuje da se novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i nova vlada u potpunosti posvete evropskim integracijama.

Lajčak je kazao da očekuje da se Crna Gora manje bavi sobom, a više evropskom agendom.

“Crna Gora je i dalje predvodnik, premda je brzina evropske reforme značajno usporila. No, dobro je da je funkcionalnost Ustavnog suda obnovljena“, naveo je Lajčak.

On se osvrnuo i na predstojeće parlamentarne izbore u Crnoj Gori.

“Očekujem da se novi predsjednik i vlada potpuno posvete evropskim integracijama, na ono što većina stanovnika želi. Crna Gora je dugo godina bila faktor stabilnosti na Balkanu, pa očekujem da nastavi da ima tu ulogu“, rekao je Lajčak.

