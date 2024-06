Kurti: Stojaćemo uvijek uz one koji vjeruju u evropsku budućnost

Podgorica, (MINA) – Premijer Kosova Albin Kurti, u obraćanju na Opštinskoj izbornoj konferenciji podgoričke Demokratske partije socijalista (DPS), kazao je da će uvijek stajati uz one koji vjeruju da im je zajednička budućnost u Evropskoj uniji (EU).

Kako je saopšteno iz DPS-a, Kurti je, u ime pokreta Vetevendosje i Mladih Evropljana, poželio uspješan rad konferenciji DPS-a na kojoj je biran novi saziv Opštinskog odbora.

Navodi se da je Kurti prisutnom partijskom rukovodstvu i članstvu DPS-a poručio da konferencija treba da potvrdi evropski, građanski i progresivan karakter te partije, kao i pravedan put.

“Stojaćemo uvijek uz one koji vjeruju da je naša zajednička budućnost u EU, prema kojoj zajedno gradimo mostove zasnovane na dobrim susjedskim odnosima, blagostanju naših građana, sjeverno-atlantskoj sigurnosti, borbi protiv kriminala i korupcije”, rekao je Krti.

Kako je dodao, ti mostovi su zasnovani i na borbi protiv ekstremnog nacionalizma i šovinizma koji teži da građane vrati na početak devedesetih godina prošlog vijeka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS