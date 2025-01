Kurti nastavlja mandat generalnog inspektora ANB-a

Podgorica, (MINA) – Artan Kurti nastaviće od danas mandat generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB), saopšteno je iz Vlade. Kako se navodi, to je odlučeno na telefonskoj sjednici Vlade u nedjelju, a u skladu sa presudom Upravnog suda. Iz Vlade su kazali da je razriješen generalni inspektor u ANB-u Predrag Burić, dok je v.d. direktor ANB-a Ivica Janović zadužen da Kurtiju omogući obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o ANB-u, a nakon dobijanja dozvole za pristup tajnim podacima. “Vlada je zadužila v.d. direktora ANB-a da bez odlaganja Direkciji za zaštitu tajnih podataka dostavi zahtjev za dobijanje dozvole za pristup tajnim podacima za Kurtija”, kaže se u saopštenju.

