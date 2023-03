Krizu najbolje okončati održavanjem prijevremenih izbora

Podgorica, (MINA) – Krizu u Crnoj Gori najbolje je okončati održavanjem prijevremenih parlamentarnih izbora, nakon kojih bi bila formirana Vlada od političkih partija koje su povjerenje građana osvojile tokom legitimnog izbornog procesa, ocijenio je izvjestilac Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru Tonino Picula.

Picula je danas razgovarao sa savjetnikom predsjednika Crne Gore za ustavni sistem i pravna pitanja Borisom Bastijančićem koji boravi u službenoj posjeti EP, u Briselu.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Picula je ukazao na važnost prisustva Evropske unije (EU) na Zapadnom Balkanu, kao i na posvećenost evropskih institucija i država članica politici proširenja.

„Članstvo Crne Gore ne bi trebalo biti dovedeno u pitanje, naročito ako se uzme obzir očekivanje njenih građana, evropskih partnera, ali i novonastale geopolitičke okolnosti, pa je crnogorskim vlastima dominantno adresirana politička odgovornost“, naveo je Picula.

On je rekao da je institucionalnu, političku i pravnu krizu najbolje okončati održavanjem prijevremenih parlamentarnih izbora, nakon kojih bi bila formirana Vlada od političkih partija koje su provjerile povjerenje kod građana i osvojile ga tokom legitimnog izbornog procesa.

Bastijančić je, osvrćući se na visok procenat podrške građana Crne Gore članstvu u Evropskoj uniji (EU), ukazao da evropska agenda mora biti jedno od najvažnijih pitanja svake buduće političke zakonodavne i izvršne vlasti.

On je rekao da je pred budućom vlašću zahtjevan zadatak da u skorom periodu uspješno otkloni ozbiljan zastoj u napredovanju naše države na evropskom integracionom putu.

Bastijančić je naveo da vjeruje da i dalje postoji realna prilika da se ostvari željeni progres u evropskim integracijama na osnovu zasluga i isporučenih rezultata i ukazao na značaj uspostavljanja pune funkcionalnosti crnogorskog pravosuđa.

