Krivokapić Stoltenbergu: Hvala što Crnu Goru držite u fokusu

Podgorica, (MINA) – Šef crnogorske diplomatije Ranko Krivokapić zahvalio je generalnom sekretaru Alijanse Jensu Stoltenbergu i NATO saveznicima što, kako je naveo, Crnu Goru drže u fokusu interesovanja, u sklopu ukupne odbrane evroatlantskog prostora.

Stoltenberg je poručio da se NATO solidariše sa Crnom Gorom, koja preduzima mjere za zaštitu svog suvereniteta i demokratije, suočavajući se sa ruskim špijuniranjem i drugim destabilišućim malignim aktivnostima.

On je kazao da je Zapadni Balkan od strateške važnosti za NATO i poručio da taj savez ostaje na oprezu.

“Hvala Stoltenbergu i NATO saveznicima što drže Crnu Goru u fokusu svog interesovanja u sklopu ukupne odbrane evroatlantskog prostora”, naveo je Krivokapić na Tviteru /Twitter/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS