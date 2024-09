Krivokapić: Kompetentni kadrovi uslov za politički preporod

Podgorica, (MINA) – Uključivanje kompetentnih, a ne podobnih kadrova u politiku uslov je za politički preporod Crne Gore, ocijenio je bivši premijer Zdravko Krivokapić.

On je u stavu dostavljenom medijima naveo da postoje tri glavna uslova za politički preporod Crne Gore.

Kako je rekao Krivokapić, prvi uslov je poštovanje etike i uspostavljanje sistema vrijednosti, koji će nadvladati političku nekulturu i doprinijeti jačanju ukupnog političkog povjerenja i društva u cjelini.

Drugi uslov je, prema njegovim riječima, uključivanje u politiku kompetentnih kadrova, a ne podobnih.

Krivokapić je dodao da se pri tome mora imati u vidu i činjenica da neko može biti stručan, a da istovremeno nije moralan.

On je naveo da je treći uslov da dobronamjernost mora biti pokretač svih djelovanja, od predlaganja zakona do tendera i izbora izvođača i podizvođača.

“Jer ako ne postoji dobra namjera kao preduslov, ne može se govoriti ni o kakvom preporodu”, dodao je Krivokapić.

Kako je rekao, karike jednog lanca uspjeha, jedini su način boljitka u Crnoj Gori.

Krivokapić je kazao da nije teško zaključiti da danas stvari idu nepredvidivim tokom.

“Ono što se do prije godinu činilo nemogućim, danas postaje realnost. I dalje je partijska politika sve i svja”, naveo je Krivokapić.

On je kazao da nema kvalitativnog boljitka i da se gubi entuzijazam promjena iz 2020. godine.

“Razlog leži u činjenici da su uglavnom nezadovoljni političari pobjedu pune četiri godine provlačili kroz blato svojih ličnih političkih pobuda”, rekao je Krivokapić.

On je naveo da je sve što se danas ima posljedica njihovog neizgovorenog načela “nećemo promjene, hoćemo zamjene”.

Krivokapić je kazao da je i dalje prisutna pravna nesigurnost.

“U svakom društvu, pa i našem, mora postojati određeni stepen izvjesnosti za svakog pojedinca (za sve zainteresovane strane), jer ljudi planiraju budućnost, žele organizaciju svog života i ne mogu vječno biti zatočenici političkih prepucavanja i nadigravanja”, naveo je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, u svim izborima u posljednje vrijeme još jednom se pokazala ustaljena praksa da su politika i principijelnost dva svijeta.

“Umjesto da dođe do integracije, Crna Gora se sve više parcijalizuje”, istakao je Krivokapić.

Kako je rekao, u političkom životu pojavljuju se nove partije sa starim kadrovima, “takozvano zdravo tijelo”.

“Niču partije bivših ministara, prokreti sa neostvarenim pojedicinima, nereformisane partije sa novim licima, čudne neprincipijelne koalicije”, naveo je Krivokapić.

On je kazao da se može reći da postoji lepeza ponuda svedenih na isti fon bitke za fotelje i funkcije.

“U tom šarenilu svi imaju šta da ponude, ma koliko da su i do sada rezultati bili vidljivi”, rekao je Krivokapić.

On je istakao da, kao i u svim prethodnim izborima, i sada političari građanima za glas obećavaju sve.

“A kad ga dobiju oni kažu: nas je narod izabrao (narodni poslanik zahvaljujući bliskosti sa liderom). Sve je u crnogorskom stilu svedeno na krilaticu: Ili vjeruješ meni ili svojim očima”, naveo je Krivokapić.

Kako je kazao, većina crnogorskih političara nema mjere ni obzira prema logici, ni prema stvarnosti, a još manje prema političkim suparnicima.

“Po ustaljenom modelu dobre poze i glume sa pomalo kockarskim navikama, najčešće vješti u propovijedanju, oni nam prikazuju rajske slike, a kada se dokopaju vlasti imamo pustinjsku stvarnost”, rekao je Krivokapić.

On je naveo da, iako se živi u eri koja se naziva progresom čovječanstva zahvaljujući novim tehnologijama i primjeni vještačke inteligencije, sve smo dalje od opšteg blagostanja.

“Uz sve veći razvrat i nemoral, što samo svjedoči da živimo u besavjesnom vremenu što prouzrokuje: besprincipijelnost, ravnodušnost prema dobru i zlu, egoizam, utrka za materijalnim blagom”, kazao je Krivokapić.

On smatra da takvom stanju dodatno doprinose političari kojima su prioritetno bitna dva stava – “nije važno šta znaš, već koga znaš” i “bitno je ko predlaže, a beznačajno je šta se kvalitativno predlaže”.

