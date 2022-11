Krivične prijave zbog sprečavanja održavanja izbora

Podgorica, (MINA) – Šavnički odbor Demokratske partije socijalista (DPS) podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu krivične prijave protiv više osoba koje su, kako su kazali, u nedjelju na organizovan način sprečavale nesmetano održavanje izbornog procesa u toj opštini.

Iz šavničkog odbora DPS-a rekli su da su na taj način preuzeli aktivnosti kako bi svi počinioci brojnih krivičnih djela bili adekvatno sankcionisani.

“Smatramo krucijalno važnim da se u našoj varošici prekine cirkus u izvedbi Demokratskog fronta, i da će se ponavljanje izbora u nedjelju održati na demokratski i civilizovan način”, navodi se u saopštenju.

Iz te partije su kazali da su uvjereni da će tužilaštvo procesuiranjem odgovornih osoba dati nemjerljiv doprinos zaštiti demokratije u Crnoj Gori.

