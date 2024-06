Krivične prijave protiv maloljetnika zbog nasilničkog ponašanja

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva podnijeli su krivične prijave protiv dvojice maloljetnika osumnjičenih za nasilničko ponašanje, sopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je budvanska policija 23. maja obaviještena o tome da je, u naselju Golubina, došlo do sukoba više osoba.

„Pripadnici budvanske policije izašli su na lice mjesta, preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti i došli do saznanja da su dva maloljetnika, stara 14 i 15 godina, fizički napala B.R.(22) nanoseći mu lake tjelesne povrede“, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz policije, u društvu tih maloljetnika nalazilo se još nekoliko maloljetnih osoba koje nijesu učestvovale u incidentu.

„Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, po čijem su nalogu ova dva maloljetna lica lišena slobode i protiv njih su podnijete krivične prijave zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je policija podnijela prekršajne prijave protiv nekoliko roditelja maloljetnih osoba zbog sumnje da su počinili prekršaj koji se odnosi na zanemarivanje djeteta, odnosno da nijesu spriječili dijete u štetnom druženju.

