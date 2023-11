Krivične prijave protiv dvije osobe osumnjičene za falisfikovanja diploma

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija podnijelo je danas osnovnom državnom tužiocu u Podgorici krivične prijave protiv P.P. i M.J, zbog osnovane sumnje da su u postupku priznavanja inostranih isprava dostavili fasifikovane diplome.

Kako su saopštili iz tog resora, odlučujući po podnijetim zahtjevima za priznavanje inostrane isprave o stečenom visokom obrazovanju, nadležne visokoškolske ustanove utvrdile su da one nijesu izdate u tim ustanovama i da nijesu vjerodostojne.

Iz Ministarstva su kazali da se zbog toga osnovano sumnja da su P.P i M.J. počinili krivično djelo falsifikovanje isprave.

Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija će, kako su poručili, i ubuduće nastaviti sa ovom praksom.

„Od nadležnih organa očekujemo da, u okviru svojih ovlašćenja i nadležnosti, preduzmu sve mjere i radnje neophodne za utvrđivanje navoda iz prijave i da na taj način zajednički damo adekvatan institucionalni i sistemski odgovor na zloupotrebu obrazovnih isprava“, navodi se u saopštenju.

