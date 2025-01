Krivična prijava zbog falsifikovanja isprave

Podgorica, (MINA) – Službenici hercegnovske policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv B.R. (33) zbog sumnje da je izvršila krivično djelo falsifikovanje isprave, rekli su iz Uprave policije.

B.R. je, kako se sumnja, Ministarstvu unutrašnjih poslova – Područnoj jedinici za upravne poslove, državljanstvo i strance Herceg Novi, podnijela zahtjev za izdavanje pasoša za njeno maloljetno dijete.

„I uz zahtjev priložila dokument – saglasnost jednog roditelja za predavanje zahtjeva i vađenje putne isprave maloljetnog djeteta od drugog roditelja – D.R., člana jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe, za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog niza teških krivičnih djela“, dodaje se u saopštenju.

Taj dokument je, kako su kazali iz policije, navodno ovjerio notar u drugoj državi, za koji se utvrdilo da je riječ o falsifikatu.

„Službenici Uprave policije nastaviće intenzivnu i beskompromisnu borbu protiv organizovanog kriminala i članova organizovanih kriminalnih grupa, i njima bliskim osobma u cilju stvaranja povoljnog bezbjednosnog ambijenta za život i rad svih građana“, poručuje se u saopštenju.

