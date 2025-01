Krivična prijava zbog falsifikovanja isprava

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija podnijeće krivičnu prijavu protiv državljanina Bjelorusije A.N. (49), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprava.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva sinoć su, u ulici Kanjoša Macedonovića, kontrolisali automobil marke VW Golf III na kome su bile istaknute ruske registarske oznake, a kojim je upravljao A.N.

„Kontrolom broja šasije vozila konstatovano je da se radi o vozilu registrovanom u Crnoj Gori, budvanskih registarskih oznaka, vlasništvo druge osobe“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je od A.N. prikupljeno obavještenje na zapisnik.

„Policija je došla do saznanja da je ta osoba istakla ruske registarske oznake na tom vozilu, kome je istekla registracija, a vozilo koje je bilo registrovano na ruske registarske oznake je prodato na otpad trećem licu“, kaže se u saopštenju.

Sa događajem je, dodaje se, upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, po čijem će nalogu protiv A.N. biti podnijeta krivična prijava.

