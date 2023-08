CDT: Kreirati novi sistem potvrđivanja kandidature na izborima

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori treba kreirati novi sistem potvrđivanja kandidature na izborima, ocijenili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Iz te nevladine organizacije su kazali da je proces prikupljanja i provjere potpisa za kandidature problem koji opterećuje sve izborne procese u Crnoj Gori.

“Javnost je u više navrata opravdano sumnjala da su pojedine liste i kandidature potvrđivane na osnovu falsifikovanih potpisa, gdje je došlo do neovlašćenog prikupljanja i korišćenja ličnih podataka građana, a u toku predsjedničkih izbora 2018. i ove godine veliki broj građana je prijavio zloupotrebe ličnih podataka”, naveli su iz CDT-a.

Oni su podsjetili da je Centar za građansko obrazovanje, tokom predsjedničkih izbora ove godine, uputio Agenciji za zaštitu ličnih podataka niz inicijativa za pokretanje nadzora prikupljanja potpisa podrške predsjedničkim kandidatima.

Iz CDT-a su naveli da je, prema obavještenjima te Agencije, nadzor vršen, ali da javnost još nije upoznata s konačnim ishodom.

Prema njihovim riječima, međunarodne preporuke upućuju na to da bi građanima trebalo da bude dozvoljeno da potpisom podrže više od jedne liste ili kandidata.

“Takođe, zahtjev da se za potvrđivanje kandidature na predsjedničkim izborima prikupe potpisi 1,5 odsto upisanih birača je pretjeran, i u suprotnosti sa standardom od najviše jedan odsto”, kazali su iz CDT-a.

Oni su naveli da, pored prikupljanja potpisa, u uporednoj praksi postoji sistem polaganja određenog izbornog jemstva.

To jemstvo, kako su pojasnili iz CDT-a, ne bi bilo preveliko na način da predstavlja limitirajući faktor u procesu kandidovanja, ali bi podrazumijevao iznos koji pretpostavlja neki sistem selekcije.

Prema njihovim riječima, jemstvo bi se dobijalo nazad ukoliko bi učesnici izbora prešli određeni procenat glasova na izborima.

“U nekim zemljama taj se pristup pokazao efikasnijim od prikupljanja potpisa, ali treba voditi računa da iznos jemstva i broj glasova potrebnih za njegovo vraćanje ne smiju biti preveliki”, naveli su iz CDT-a.

Oni su kazali da, ukoliko se ostane pri sistemu prikupljana potpisa, moraju se uspostaviti jasna pravila za njihovu provjeru u skladu s međunarodnim standardima.

Iz CDT-a su ocijenili da, u svijetlu problema sa masovnim zloupotrebama, treba razmisliti o modelu ovjere potpisa podrške kod notara.

“U svakom slučaju, neophodno je omogućiti da jedan birač može potpisom podržati više lista, kako se procedura kandidovanja ne bi pretvarala u glasanje na izborima”, zaključili su iz CDT-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS