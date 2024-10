Krapović: Sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost zakazati što prije

Podgorica, (MINA) – Stanje u Vojsci Crne Gore (VCG) je potpuno redovno, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović, navodeći da očekuje da sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost bude što prije zakazana.

Krapović je novinarima na To be secure forumu u Budvi rekao da očekuje da sjednica Savjeta bude održana u narednih nekoliko dana.

Na pitanje da li je dobio dopis od predsjednika države Jakova Milatovića kada se očekuje zakazivanje sjednice, Krapović je odgovorio odrično, navodeći da nije potrebno da ga predsjednik države obavještava.

„To je u potpunosti u nadležnosti predsjednika države koji predsjedava Savjetom. Kad god on bude našao za shodno da zakaže sjednicu, to će se onda i desiti, shodno i agendama članova Savjeta. Ja cijenim da je potrebno da to bude što prije, zato sam i poslao dopise“, naveo je Krapović.

Upitan da prokomentariše stanje u Vojsci, on je kazao da su smjene i imenovanja kontinuiran proces, i da Savjet za odbranu i bezbjednost na svakoj sjednici razrješava veliki broj oficira iz raznih razloga.

„Nijesu to samo smjene, oni se razrješavaju i zbog školovanja i nekih ljepših stvari, poput trudničkog odsustva“, rekao je Krapović.

On je dodao da se postavljaju drugi oficiri i da je u tom pravcu stanje u Vojsci potpuno regularno.

„Nije uvijek najbolje da kroz sistem oružanih snaga i odbrane prolaze ovakve vrste javnih manifestacija sukobljavanja oko politika i odluka, ali to je nešto što se dešava, ne samo u Crnoj Gori, nego u svim drugim državama Evrope i svijeta“, kazao je Krapović.

On je rekao da Crna Gora “nije ekskluzivitet u odnosu na to”.

„Generalno, sve u svemu, stanje je redovno“, poručio je Krapović.

On je, odgovarajući na pitanje novinara, kazao da je njegov odnos sa načelnikom Generalštaba VCG Zoranom Lazarevićem, u ovom i svim prethodnim trenucima, striktno profesionalan.

„Tome nemam šta da dodam. On nije bio moj izbor, niti sam ga ja predložio kao ministar odbrane. Međutim, već nekih deset mjeseci koliko funkcioniše ova Vlada, mi funkcionišemo, radimo, ostvaruju se rezultati“, rekao je Krapović.

On je naveo da je predložio određene odluke i da misli da je iz toga jasno koji su njegovi stavovi i vizija za dalju reformu sistema odbrane i VCG.

„Onog momenta kada sam predložio razrješenje, kao odgovoran ministar odbrane predložio sam i, prema mom sudu, adekvatnog oficira, koji može da preuzme komandovanje VCG na pravi način“, kazao je Krapović.

Na pitanje da li aktuelna situacija, u vezi sa eventualnom smjenom Lazarevića i neodržavanjem sjednica Savjeta, može da uzdrma povjerenje u Crnu Goru kao kredibilnu članicu NATO-a, on je odgovorio odrično.

„Odluke koje ste pominjali i taj čitav proces je nacionalna jurisdikcija Crne Gore, mi suvereno donosimo odluke u tom pravcu. Sve ono što su obaveze prema NATO-u u kontinuitetu se ispunjavaju u punom obimu, tako da ne vidim da bi to moglo da bude bilo kakav problem“, rekao je Krapović.

On je dodao da se i u drugim zemljama NATO saveza smjenjuju načelnici generalštaba, postavljau novi, i da je to potpuno prirodan proces.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS