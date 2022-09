Krapović: Današnji sporazum nije isti kao onaj nuđen 19. avgusta

Podgorica, (MINA) – Sporazum koji su danas potpisale stranke koje su osvojile većinu na izborima 2020. godine nije isti kao onaj koji je nuđen 19. avgusta, kazao je poslanik Demokrata Dragan Krapović.

On je, reagujući na izjavu premijera Dritana Abazovića da je današnji sporazum isti kao onaj koji je nuđen kada je oborena 43. Vlada, i da tada Demokrate nijesu htjele da ga potpišu, rekao da Abazović nastavlja sa sijanjem magle.

“I sa primitivnom zamjenom teza kako bi nastavio da sprovodi svoju agendu pod sloganom “Open DPS””, naveo je Krapović.

On je kazao da nije tačno da je današnji sporazum, koji je potpisan, isti kao onaj 19. avgusta koji su ponudili Abazović i jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić.

“Tada je Abazović bleferski tražio blanko podršku DPS Vladi, pa da tek nakon toga razgovaramo”, navodi se u reagovanju.

Krapović je rekao da nije tačno da je današnji sporazum u Skupštini isti kao “ponuda da Abazović nastavi da vrši vlast sa DPS-om”, jer u današnjem sporazumu piše da nema koalicije sa tom strankom.

“Vi i dan danas imate potpisan koalicioni sporazum sa DPS-om i gospodinom (Milom) Đukanovićem”, naveo je Krapović u reagovanju.

On je kazao da je taj sporazum na snazi dok se ne anuliraju odluke koje su plod tog sporazuma.

Krapović je rekao da je Vlada već pala i da je ostalo još da podnese ostavku ili bude smjenjena predsjednica parlamenta Danijela Đurović, i da onda mogu dalje.

On je kazao “da URA svojim djelima već mjesecima nosi barjak pod sloganom Open DPS ali Closed EU”.

“Na kraju, vi koji ste izabrani glasovima DPS-a ste briljirali danas rečenicom – “Ko hoće sa DPS-om, srećno mu bilo”, a očigledno ste poželjeli sreću samom sebi jer ste bili i još ste sa njima”, kaže se u reagovanju.

Krapović je rekao da su iz DF-a današnji sporazum proslavili tako što su nastavili sa smjenom funkcionera Demokrata u Budvi.

“Nelegitimni predsjednik Opštine Budva, gospodin Božović, smijenio je gospodina Kaluđerovića sa mjesta načelnika Službe za naplatu komunalija! Sporazum ili ne, ovakav potez neće ostati bez odgovora”, navodi se u reagovanju.

