Krapović: Crna Gora će nastojati da više izdvaja za odbrambeni budžet

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će, kao kredibilna NATO saveznica, nastojati da tokom naredne godine premaši nivo od dva odsto bruto društvenog proizvoda (BDP) izdvajanja za odbrambeni budžet, rekao je ministar odbrane Dragan Krapović.

Krapović se danas, tokom zvanične posjete sjedištu Sjevernoatlantskog saveza u Briselu, sastao sa zamjenikom generalnog sekretara NATO-a Mirčeom Džoanom.

Iz Ministarstva odbrane rekli su da je Krapović izrazio snažnu posvećenost Crne Gore vrijednostima koje baštini evroatlantska zajednica i iskazao odlučnost države da odgovorno pristupi ispunjavanju svih zadataka na planu daljeg unapređenja djelovanja Alijanse.

Krapović je naveo da savremeni bezbjednosni kontekst ukazuje na opravdanost svih odluka koje su u proteklom periodu donijete kako bi se ojačala pozicija NATO kroz snaženje kolektivne odbrane, a što u krajnjem za cilj ima očuvanje dugoročne stabilnosti.

On je kazao da su upravo bezbjednosna kretanja na istoku Evrope jasan pokazatelj da sve saveznice moraju nastaviti da ulažu kontinuirane napore usmjerene na unapređenje odvraćanja i odbrane,

Krapović je podsjetio i da Crna Gora u tom dijelu daje aktivan doprinos koji se ogleda kroz angažovanje pripadnika Vojske Crne Gore u okviru borbenih grupa u Letoniji i Bugarskoj.

Govoreći o odlukama donijetim na ovogodišnjem Samitu u Viljnusu, Krapović je naveo da je važan preduslov za njihovu uspješnu realizaciju i posvećenost svih saveznica stabilnom investiranju za potrebe odbrane.

On je, kako se navodi, istakao da će Crna Gora, kao kredibilna saveznica, nastojati da tokom iduće godine premaši nivo od dva odsto BDP za odbrambeni budžet, od čega će, kako je rekao, više od četvrtine biti opredijeljeno za potrebe modernizacije i opremanja naše Vojske.

Iz Ministarstva su naveli da je Džoana izrazio zadovoljstvo posjetom Krapovića sjedištu NATO, što, kako se dodaje, jasno ukazuje na nedvosmislenu opredijeljenost Crne Gore zajedničkim ciljevima.

Džoana je pohvalio doprinos Crne Gore pravovremenoj realizaciji zadataka sa NATO agende, posebno imajući u vidu aktuelna dešavanja na globalnom planu koja zahtijevaju snažan i odlučan odgovor cjelokupne međunarodne zajednice.

On je, kako se dodaje, pohvalio odlučnost Crne Gore da tokom naredne godine poveća izdvajanje za potrebe odbrane i naglasio da je dostizanje najmanje dva odsto BDP za odbranu najvažniji preduslov uspješnog ispunjavanja obaveza i jasna potvrda jedinstva unutar saveza.

Džoana je kazao da je u toku intenzivan proces implemetacije odluka donijetih na ovogodišnjem Samitu u cilju unapređenja kapaciteta i sposobnosti Alijanse.

U tom kontekstu, on je naglasio da to zahtijeva dodatni angažman svih saveznica, a rezultati zajedničkog rada će biti sagledani na sastanku NATO lidera, koji će naredne godine biti održan u Vašingtonu.

Džoana je ohrabrio Crnu Goru da nastavi da doprinosi sistemu kolektivne odbrane i drugim NATO zadacima, budući da se, kako je rekao, samo udruženim zalaganjem Alijansa može uspješno transformisati kako bi što efikasnije mogla da odgovori na sve aktuelne i buduće bezbjednosne izazove.

