Kover: Kandidati za članstvo da napreduju prema rezultatima

Podgorica, (MINA) – Državama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji (EU) treba omogućiti da napreduju prema svojim rezultatima, rekao je predsjednik mađarskog parlamenta Lazlo Kover ocjenjujući da je Crna Gora više čekala na pridruženje Uniji nego što je trebalo.

Kover je, nakon sastanka sa crnogorskim kolegom u Podgorici, Andrijom Mandićem, rekao da je Mađarska privržena integraciji zemalja Zapadnog Balkana.

On je dodao da su uvjereni da je sa aspekta stabilnosti, bezbjednosti i ekonomskog razvoja Evrope, veoma važno da se i Zapadni Balkan što prije pridruži Uniji.

“Uvjereni smo da svakoj zemlji kandidatu treba omogućiti da napreduje po svojim rezultatima, ne treba ih uzimati pod istu kapu”, kazao je Kover.

On je rekao da je “u ovom plemenitom takmičenju” Crna Gora najviše napredovala.

“Bez obzira na sve ostale okolnosti zbog nevoljnosti Brisela, Crna Gora je više čekala na pridruženje nego što je trebalo”, smatra Kover.

On je rekao da se posljednjih godina raspoloženje o proširenju EU ipak promijenilo.

“Ponosni smo što je evropski komesar Oliver Varhelji u tome odigrao važnu ulogu”, kazao je Kover.

On je dodao da članstvo u EU iz mađarskog aspekta ne smatraju jednim ciljem.

“Nego prije svega jednim sredstvom i to najboljim za ostvarivanje nacionalnih interesa. Naravno ne protiv nacija drugih država već u saradnji sa njima”, kazao je Kover.

On je rekao da bi prijem država jugoistočne Evrope mogao dati snažan zalet centralnoevropskim zemljama i da bi ta dva područja mogla da postanu pokretač ekonomskog razvoja EU u budućnosti.

“Pošto se na ovom području radi o zemljama koje su privržene svojim nacionalnim vrijednosti, smatramo da možemo da doprinesemo da se i EU vrati onome što mi smatramo važnim, a to je jačanje naših nacionalnih vrijednosti”, kazao je Kover.

On je naveo da smatraju da se jaka EU može ostvariti samo ako se zasniva na zemljama koje cijene svoje nacionalne vrijednosti i hrišćanske vrijednosti “i na taj način možemo da budemo jaki i prosperitetni u budućnosti”.

“A naročito poslije prijema Crne Gore, time se ne završava priča jer i unutar EU imamo priliku da produbimo našu saradnju. Daj Bože da se to što prije ostvari, a do tada ima dosta zadataka koji treba da se ostvare”, zaključio je Kover.

Mandić je rekao da je u razgovoru tražio da dvije države dobru saradnju unaprijede.

“Tako što bi u Briselu pokušali da zajednički ostvarimo ambiciozni plan a to je da Crna Gora zatvori do kraja godine četiri poglavlja” rekao je Mandić.

On je naveo da je inicirano da se do kraje godine održi jedna međuvladina konferencija za vrijeme mađarskog presjedavanja.

“Snažano sam se založio da kancelarije EU parlamenta za Zapadni Balkan bude otvorena u Crnoj Gori, mislim da imamo prednost u odnosu na druge države jer smo najdalje odmakli u procesu EU integracija”, rekao je Mandić.

On je kazao i da su razgovarali i na druge teme, kao i o ekonomskoj saradnji.

“Postoji tu veliki prostor i resurs koji još nije iskorišten. Uvjeren sam da će u periodu pred nama mađarski političari uraditi sve što je u njihovoj moći da da ohrabre Crnu Goru na ostvarenje svih ciljeva”, rekao je Mandić.

