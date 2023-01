Kovačević: Odmah da prestane hajka i progon po nacionalnoj osnovi

Podgorica, (MINA) – Reakcija na vijest staru skoro mjesec, koju niko nije krio, ukazuje na jasno djelovanje onih koji žele da ljude u Crnoj Gori diskriminišu po osnovu nacionalne pripadnosti srpskom narodu, kazao je predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević.

On je rekao da su na sjednici Odbora za dijasporu i Srbe u region u decembru razgovarali o položaju Srba u Crnoj Gori.

“Oni koji to kritikuju na ove ogavne načine kakve smo vidjeli danas imaju istu svijest i namjere kao i oni koji su pokušali da ubiju srpskog dječaka na Kosovu i Metohiji za Božić”, naveo je Kovačević u objavi na Fejsbuku /Facebook/.

On je kazao da hoće da sarađuju sa sunarodnicima u Srbiji i sa Srbijom, kao i da svi u Crnoj Gori žive bolje, ne ugrožavajući nikoga.

“Zato apelujem da ova hajka i progon po nacionalnoj osnovi, kojem žele da nas izlože, prestane odmah”, poručio je Kovačević.

