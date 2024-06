Kovačević: IBAR razlog za slavlje, ali i oprez

Podgorica, (MINA) – Ispunjavanje privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 za Crnu Goru predstavlja veoma značajan strateški korak naprijed, ali tek predstoji ozbiljan rad kako bi došlo do članstva u Evropskoj uniji (EU), poručila je direktorica Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Milica Kovačević.

Ona je rekla da Crna Gora za par mjeseci nije postala država vladavine prava i potpune slobode medija, niti su, kako je dodala, koruptivni obrasci ponašanja iskorijenjeni.

„Tek predstoji ozbiljan rad i napor kako bi ovaj značajan uspjeh zaista doveo do željenog cilja – članstva u EU”, kazala je Kovačević.

Prema njenim riječima, Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR) razlog je za slavlje, ali i oprez.

“Ispunjavanje privremenih mjerila u implementaciji pravne tekovine EU u poglavljima 23 i 24 za našu državu predstavlja veoma značajan strateški korak naprijed“, rekla je Kovačević.

CDT, kako je navela, pozdravlja značajne diplomatske i političke aktivnosti koje su u tom procesu uradile EU i Crna Gora, kao i uloženi trud i politički konsenzus koji je omogućio pripremu i usvajanje potrebnih strategija i zakonskih tekstova.

Kovačević je kazala da IBAR otvara mogućnosti za dalje reforme i napredak i u drugim poglavljima pregovora.

“Iako svaka vlast ima legitimno pravo da ističe svoje uspjehe, na sceni je ponašanje koje je tipično za naše političke elite i koje može voditi veoma opasnim epilozima – IBAR je u propagandi pretvoren u totem, a kritički glasovi su manje javno, a češće u političkim kuloarima označeni kao neprijatelji evropske integracije”, kaže se u saopštenju.

Kovačević je naglasila da niko ko iskreno želi da Crna Gora postane članica EU ne smije zažmuriti na drugu “tamniju stranu IBAR medalje”.

„Proces usvajanja strategija i zakona nije bio transparentan i inkluzivan, a neka rješenja, koja se slave kao veliki reformski i demokratski iskorak, su zapravo veoma spornog kvaliteta”, pojasnila je Kovačević.

Kako je dodala, te nedostatke nijesu negirali ni predstavnici Vlade, pravdajući se kratkim rokovima.

“Niko ko sanja demokratsku i uređenu državu i društvo ne može ostati imun na najavljeno kršenje Ustava i izbornih standarda vezanih za donošenje zakona o dvojnom državljanstvu”, rekla je Kovačević.

Ona je kazala da se ne mogu zaboraviti ni druge negativne pojave, poput zabrinjavajuće dinamike izborne reforme, ponovnog zaustavljanja usvajanja Zakona o slobodnom pristupu informacijama, neusvajanja zakona o Skupštini i Vladi, vidljivog partijskog zapošljavanja.

„Ništa u ovome ne bi bilo sporno, ko radi taj i griješi, kada bi vlasti pokazale jasnu volju i otvorenost da se o uočenim problemima demokratski debatuje, a da se loša rješenja i prakse zamijene dobrima”, rekla je Kovačević.

Ona je pozvala donosioce odluka da stalno imaju na umu loše iskustvo iz prethodnog perioda.

“Kada su, nakon sporadičnih uspjeha, antireformske snage ovjenčane slavom “lidera evropske integracije” uspijevale da zaustave reformske procese i udalje nas od EU”, kazala je Kovačević.

Ona je rekla da je Crna Gora, u prethodnih 12 godina od otvaranja pregovora, propustila brojne šanse, birajući, kako je navela, strategiju fingiranja reformi, prepisivanja, kozmetičkih prepravki i zataškavanja problema.

Kovačević je kazala da se nadaju da aktuelna vlast neće koristiti isti model ponašanja, već da će pokazati istinsku reformsku snagu.

“I krenuti u implementaciju usvojenih promjena i hrabrije i odlučnije rješavanje preostalih pitanja, koje neće rezultirati samo optimističnim porukama i lijepim papirima, već kvalitativnim poboljšanjem vladavine prava i demokratije za sve građane”, navela je Kovačević.

