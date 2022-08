Kovač: Temeljni ugovor biće potpisan u prvoj polovini avgusta

Podgorica, (MINA) – Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) biće potpisan u prvoj polovini avgusta, kazao je ministar pravde Marko Kovač, dodajući da ne vidi potrebu da se bilo šta mijenja u tekstu dokumenta koji je Vlada usvojila.

“Osim određenih lektorskih izmjena, ne vidim potrebu da se bilo šta mijenja u ovom tekstu Temeljnog ugovora”, kazao je Kovač u Dnevniku Televizije Crne Gore (TVCG).

Upitan kada će biti potpisan Temeljni ugovor, on je naveo da još ne može dati odgovor.

“To je stvar tehničke prirode koja će vjerovatno biti riješena u narednih nekoliko dana, u koordinaciji između premijera i patrijarha. U skladu sa njihovim obavezama i agendom. Vjerovatno u narednih tri, pet, deset dana”, kazao je Kovač.

Kako prenosi portal RTCG, Kovač je, na pitanje da li će to biti u prvoj polovini avgusta, odgovorio potvrdno.

“Ja mislim da hoće, sigurno”, rekao je Kovač.

On je rekao da su u prethodnom periodu pažljivo razmotrili sve sugestije koje su stigle na nacrt Temeljnog ugovora, navodeći da je jedinu pravnu analizu dostavila Akcija za ljudska prava (HRA).

Prema riječima Kovača, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU) je problematizovala preambulu.

“U ostalom dijelu nijesmo imali druge pravne analize”, kazao je Kovač.

On je ocijenio da je to pitanje premašilo značaj koji ima, kao i da je prilično ispolitizovano.

“U suštini, mi SPC nijesmo dali više prava nego što imaju druge vjerske zajednice sa kojim su na ovaj način regulisani odnosi. Pozivam na mir, razum i da ovo bude događaj koji će predstavljati tekuću stvar u radu Vlade”, poručio je Kovač

On je rekao da će ugovor biti potpisan u Podgorici i to vjerovatno u nekoj zgradi koja predstavlja administraciju.

Na pitanje koliko će nakon toga Vlada trajati, Kovač je poručio da svaka vlada treba da traje onoliko dugo koliko ispunjava svoje obaveze.

“Ova Vlada je formirana sa određenim ciljevima – da nas približi Evropskoj uniji, smanji socijalne nejednakosti, kao i da radi na podizanju standarada i privlačenju stranih investicija. Mislim da ova Vlada to radi”, kazao je Kovač.

