Kovač: Bez izbora sudija Ustavnog suda ulazimo u opasnu situaciju

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ulazi u izborni proces za koji se ne zna kako će se pravno završiti, rekao je ministar pravde Marko Kovač navodeći da, ukoliko sudije Ustavnog suda danas ne budu izabrane, ulazi se u veoma opasnu situaciju.

Kovač je, za Radio Crne Gore naveo da je izuzetno važno da dođe do izbora sudija Ustavnog suda.

“Ukoliko sudije danas ne budu izabrane, ulazimo u veoma opasnu situaciju”, rekao je Kovač, prenosi portal RTCG.

On je naveo da Crna Gora ulazi u izborni proces za koji se ne zna kako će se pravno završiti.

“Dakle, ukoliko bude podnesena bilo koja izborna žalba, mi nećemo imati utvrđene konačne rezultate izbora i samim tim utvrđivanje liste odbornika”, dodao je Kovač.

To bi, prema njegovim riječima, bila loša poruka i signal da nije bitno ko je kandidat, da li ispunjava kriterijume kvaliteta, nezavisnosti, nepristrasnosti i integriteta koje traži funkcija sudije Ustavnog suda, već da li su političari postigli dogovor oko konkretnih imena.

“U tom slučaju šalje se poruka politike ispred prava”, rekao je Kovač.

On je zaključio da takav put očigledno odgovara onima koji teže nestabilnosti u državi.

