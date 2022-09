Podgorica, (MINA) – Korupcija na Zapadnom Balkanu drži zarobljenim institucije, generišući nacionalizam i izazivajući nestabilnost, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

On je, na početku govora tokom Generalne debate sjednice Ujedinjenih nacija, naveo da se svijet suočava sa neprestanim krizama, od Covid-19, preko rata u Ukrajini, do sve izvjesnije nadolazeće energetske krize.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, naglasio da Crna Gora od samog početka ima jasan stav prema agresiji Rusije na Ukrajinu, osudivši je i stojeći čvrsto uz napore Ukrajine da odbrani suverenitet i teritorijalni integritet.

“Zajedno sa NATO saveznicima i partnerima iz Evropske unije (EU), šaljemo jasnu poruku osude ruske agresije, prateći 100 posto EU spoljnu politiku sankcija“, rekao je Abazović.

Crna Gora je, kako je kazao, pokazala solidarnost, otvorivši vrata za preko deset hiljada ukrajinskih izbjeglica i pružajući im utočište i sigurnu luku od ratnih zbivanja.

Abazović je naglasio da rat ne smije biti način rješavanja spora u 21. vijeku, već diplomatija i dijalog.

„Nadolazeća energetska kriza, izazvana ratom u Ukrajini, imaće kao posljedicu dalje bezbjednosne izazove među državama”, naveo je Abazović.

On je istakao da je mir cilj kojem svi teže, kako među državama, tako i unutar njih.

Abazović je, kako je saopšteno, ukazao da unutar država postoji “pozitivno” stanje mira, koje znači snažne i nezavisne institucije koje obavljaju svoj posao, ali i “negativno” stanje mira, koje znači slabe, neizgrađene i zarobljene institucije, pod malignim i neprimjerenim uticajem različitih faktora.

On je ocijenio da je unutar država Zapadnog Balkana, uglavnom, na sceni negativni mir, gdje korupcija drži zarobljenim institucije, generišući nacionalizam i izazivajući nestabilnost.

Abazović smatra da iza svakog nacionalizma na Zapadnom Balkanu stoji korupcija.

„Mi moramo izgraditi evropsko društvo, bez korupcije, koje će doprinijeti pomirenju u regionu. Prošlost ne možemo promijeniti, jedino što možemo mijenjati je budućnost”, istakao je Abazović.

On je naglasio da je Crna Gora ponosna na svoju multikulturalnost i otvorenost.

Abazović je naveo da se mora promovisati sloboda medija, bez koje nema demokratskog i slobodnog društva.

On je, govoreći o povezanosti korupcije i nacionalizma, istakao da u cilju suzbijanja nacionalizma jedan od glavnih ciljeva mora biti borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i borba za nezavisne pravosudne institucije.

Crna Gora, kako je poručio, ima tri ključna spoljnopolitička prioriteta.

„Postali smo članica NATO, vjerujemo da ćemo postati sljedeća članica EU i želimo dobru regionalnu saradnju. Podržavamo sve regionalne inicijative koje doprinose pomirenju i boljoj saradnji država regiona“, naveo je Abazović.

Crna Gora, kako je istakao, promoviše mir i stabilnost u regionu i služi kao most među državama.

Abazović je naveo da se u savremenim međunarodnim odnosima potrebno zalagati za više etike u globalnoj politici, a manje populizma.

„Svijet postaje “globalno selo” u kom je neophodno nanovo promovisati demokratiju i univerzalne vrijednosti“, zaklučio je Abazović.

