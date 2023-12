Koprivica: SDT ima punu podršku Vlade

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ima punu podršku Vlade, koja se ogleda kroz budžetiranje, zakonodavnu reformu, ali i obezbjeđenje novih prostornih kapaciteta, poručio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica.

Kako je saopšteno iz Vlade, Koprivica se sastao sa glavnim specijalnim tužiocem Vladimirom Novovićem, kako bi zvanično odao priznanje za rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji su prepoznati dobijanjem nagrade “Šampion borbe protiv korupcije” američkog Stejt dipartmenta.

“Koprivica je istakao da SDT ima punu podršku Vlade, stvarnu, a ne verbalnu, koja se ogleda kroz budžetiranje, zakonodavnu reformu, ali i kroz obezbjeđenje novih prostornih kapaciteta”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je istaknuto i da je u toku formiranje Radne grupe, koja će biti međuresorna i koja će se baviti aktivnostima u cilju preseljenja SDT-a i Specijalnog policijskog odjeljenja i potpunog osposobljavanja stare zgrade Vlade za njihove potrebe.

Navodi se da je to jedan od prioriteta 44. Vlade i da će se, kroz obezbjeđivanje adekvatnih prostornih kapaciteta, budžetsku podršku i efikasni zakonodavni okvir, pokazati snažna podrška radu SDT u cilju nastavka uspješne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS