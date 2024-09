Koprivica: Crna Gora da bude dobar primjer i prva naredna članica EU

Podgorica, (MINA) – Cilj Crne Gore je da bude dobar primjer na Zapadnom Balkanu i prva naredna članica Evropske unije (EU), kazao je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica.

Kako je saopšteno iz Vlade, Koprivica je to kazao u razgovoru sa novoimenovanim ambasadorom EU u Crnoj Gori, Johanom Satlerom.

U saopštenju se navodi da je Koprivica kazao da je uvjeren da će Delegacija EU, kao i do sada, biti konstruktivan partner u dinamičnom praćenju implementacije reformi iz pregovaračkog procesa, što je od velikog značaja za Crnu Goru.

Koprivica je naglasio dobru saradnju koju je Crna Gora imala sa prethodnom ambasadorkom EU u Podgorici, navodeći da vjeruje da će takva saradnja biti nastavljena i u narednom periodu.

On je ponovio da je cilj da Crna Gora do kraja mandata Vlade zatvori sva poglavlja u pregovaračkom procesu i završnim mjerilima i u potpunosti harmonizuje pravni sistem sa pravnom tekovinom EU.

„Naš cilj je da budemo dobar primjer na Zapadnom Balkanu i prva naredna članica EU”, kazao je Koprivica.

Satler je pohvalio napredak Crne Gore u procesu evropskih integracija i naglasio posvećenost politici proširenja EU.

On je istakao spremnost da doprinese uspješnom završetku pregovaračkog procesa i pridruživanju Crne Gore Uniji u što kraćem periodu.

Kako se navodi u saopštenju Vlade, Koprivica je naglasio važnost reformi u pravosuđu, jačanje mehanizama za provjeru integriteta najviših nosilaca izvršne vlasti i sprečavanje sukoba interesa, kao i ukupnog antikorupcijskog okvira.

Koprivica, koji je i predsjednik Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, predočio je značaj dosljednog sprovođenja Strategije za borbu protiv korupcije, čiji je nacrt, kako je podsjetio, utvrdio Nacionalni savjet, a usvojila Vlada.

On je pojasnio da je Strategija, uz uspješna pravosudna imenovanja i usvojene zakone, dio ispunjenih obaveza za dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), podsjećajući da Crna Gora taj dokument nije imala deset godina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS