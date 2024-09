Kontinuirano unapređenje odnosa Crne Gore i Turske

Podgorica, (MINA) – Odnosi između Crne Gore i Turske u kontinuitetu se unapređuju intenzivnim političkim dijalogom i saradnjom u raznim oblastima, ocijenjeno je na sastanku potpredsjednika crnogorske Vlade za vanjske i evropske poslove Filipa Ivanovića i turskog ambasadora Bariša Kalkavana.

Kako je saopšteno iz Vlade, Ivanović je naglasio da Turska predstavlja veoma važnog partnera za Crnu Goru.

On je rekao da je zadovoljan saradnjom dvije države u okviru NATO-a i na širem međunarodnom planu.

Ivanović je kazao da je Crna Gora spremna da saradnja bude još ojačana i produbljena.

Kalkavan je istakao da je Turska treća država po broju investicija u Crnoj Gori.

“On je iskazao zadovoljstvo nastavkom aktivnosti podrške razvoju naše države u oblastima poljoprivrede, obrazovanja i zdravstva”, kaže se u saopštenju.

Kalkavan je informisao Ivanovića o ideji izgradnje industrijske zone – tehnoparka u Crnoj Gori i najavio posjetu turskih investitiora kako bi se konkretnije sagledala ta ideja.

“Tokom sastanaka istaknuta je konstruktivna saradnja u domenu odbrane i vojne industrije, i, s tim u vezi, pozdravljeno je osnivanje kancelarije vojnog atašea pri Ambasadi Republike Turske u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je ukazano i na važnost parlamentarne saradnje, a Ivanović je informisao Kalkavana da je u Skupštini Crne Gore formirana Grupu prijateljstva sa Turskom.

“Sagovornici su naglasili da saradnja i koegzistencija koji postoje u Crnoj Gori predstavljaju dobar primjer i ostalim državama Zapadnog Balkana”, navodi se u saopštenju.

