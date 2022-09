Konjević: Vjerujem da će Đukanović donijeti odluku na osnovu Ustava

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane i lider Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević je, komentarišući dogovor stare skupštinske većine da lidera Demosa Miodraga Lekića predlože za mandatara, kazao da vjeruje da će predsjednik države Milo Đukanović odluku donijeti u skladu sa Ustavom.

Konjević je, na konferenciji za novinare sa slovenačkim kolegom Marjanom Šarecom, rekao da Ustav ostavlja dvije mogućnosti.

“Obavezuje predsjednika da, kada mu parlamentarne grupacije dostave minimum 41 potpis sa predlogom za mandatara, dodijeli mandat ili da na bazi razgovora sa predstavnicima parlamentarnih partija procijeni ko je osoba koja u svojstvu mandatara ima šansu da formira Vladu”, kazao je Konjević.

On smatra da i ta procedura pokazuje da je crnogorsko društvo specifično.

“Ovdje se cijeli set političkih partija nije odazvao na poziv predsjednika države, samim tim nije ga ni mogao upoznati sa svojim stavovima. Niti je, da ja znam, predsjednik dobio 41 potpis sa predlogom mandatara”, rekao je Konjević, prenosi portal Vijesti.

Konjević je kazao da vjeruje da će predsjednik donijeti odluku na osnovu Ustava.

Upitan da li očekuje da će, ako Đukanović da mandat Lekiću, nova vlada biti formirana, on je kazao da je to “prehipotetičko pitanje”.

“Nijesu uspjeli da skupe 41, a ne da ja sad govorim da li će formirati vladu. Ako sam razumio neku razmjenu argumenata sinoć, sve mi to više liči nego na nešto što bi moglo da bude vlada, ali ne želim da ulazim u razgovore kolega”, rekao je Konjević.

Upitan da li ima nove informacije vezano za sajber napade, pošto iz Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) tvrde da iza toga stoji Rusija, a premijer u tehničkom mandate Dritan Abazović je kazao da nemaju takve podatke, Konjević je rekao da i on i Abazović imaju iste informacije o sajber napadima.

“Sve informacije koje imam, ima i premijer. Čak sam mu i ja poslao neke informacije. Što imamo različitu interpretaciju istih informacija, pitajte Abazovića. Dozvolimo da se procedura istrage završi do kraja”, dodao je Konjević.

Kako je kazao, prema informacijama koje imaju, iza sajber napada stoji organizovana i ozbiljna grupa koja bi mogla da ima određenu vrstu političkog motiva.

Konjević je istakao da je tako snažan napad mogao da radi neko sa značajnim finansijama i ozbiljnom organizacojom.

“Naša je sumnja da iza toga može stajati politički motiv, odgovarajući državni element trećih zemalja, što se pokazalo i kod nekih zemalja u regionu, ali sačekajmo da se stvar do kraja zavrsi. Podaci koje zasad imamo pokazuju jasno usmjerenje”, rekao je Konjević.

Upitan da prokomentariše smjene pilota Jovana Radete i Radovana Perovića, i da li imaju veze sa ustoličenjem mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju, Konjević je kazao da se ne radi o smjenama, već o rasporedima.

“To su rasporedi u Vazduhoplovstvu, to su vojnici koji obavljaju svoje dužnosti. Nema tu nikakvih smjena, još manje sa nekim aktivnostima u kojima Vojska nije trebalo da učestvuje”, rekao je Konjević.

