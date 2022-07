Konjević: Više pripadnika Vojske da bude dio NATO snaga za odgovor na krize

Podgorica, (MINA) – Broj pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) koji mogu biti upućeni u sastav NATO snaga u svrhu odgovora na krize trebalo bi da bude povećan sa planiranih do 20, na do 60, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Raško Konjević.

On je u Skupštini, koja na predlog Savjeta za odbranu i bezbjednost odlučuje o upotrebi jedinica VCG u međunarodnim snagama, kazao da je do promjena došlo nakon sastanka ministara odbrane Sjevernoatlantskog savjeta, sredinom juna i NATO Samita krajem juna u Madridu.

“Nakon agresije Rusije na Ukrajinu, NATO konstantno vrši procjene i donosi odluke u pravcu prilagođavanja strukture, razmještaja i jačine komandi i jedinica na istoku Evrope”, rekao je Konjević, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Konjević je kazao da je Crna Gora, kao kredibilna članica Saveza, pokrenula nacionalnu proceduru za doprinos sistemu kolektivne bezbjednosti.

On je pojasnio da je Alijansa odlučila da razmjesti dodatne snage na njenim istočnim granicama, prvenstveno u Slovačkoj, Mađarskoj, Bugarskoj i Rumuniji, pored ranije raspoređenih snaga u baltičkim državama.

Konjević je rekao da su Ministarstvo odbrane i Generalštab VCG sproveli neophodne analize i konsultacije sa saveznicima, na osnovu kojih se planira upućivanje dodatnih snaga Vojske u neku od pomenutih zemalja, a vjerovatno će to biti Bugarska ili Mađarska.

“Konačna odluka biće donešena nakon završene procedure generisanja snaga u okviru NATO-a“, kazao je Konjević i pojasnio da je zbog toga predloženo povećanje broja pripadnika Vojske.

On je istakao da bi pripadnici VCG u Bugarsku ili Mađarsku bili upućeni u januaru naredne godine, ali da je neophodno vrijeme za pripreme te prirode.

Kako je dodao, donošenje takve odluke bi omogućilo Ministarstvu i Vojsci fleksibilnost i pravovremenog planiranja za razmještanje snaga, opremanje i obuku, kao i preventivno angažovanje u skladu sa odlukama NATO tijela.

„Za Crnu Goru učešće u sastavu snaga Sjevernoatlanskog saveza u svrhu odgovora na krize znači kredibilitet, jer kroz aktivno učešće i doprinos, pokazuje odgovornost i svijest o potrebi očuvanja bezbjednosti evroatlantskog prostora“, kazao je Konjević.

Konjević je u Skupštini obrazlagao i Predlog odluke o izmjeni Odluke o upućivanju pripadnika VCG u sastav snaga Sjevernoatlantskog saveza za brzo reagovanje (NATO Response Force – NFR), kako bi se u taj sastav moglo uputiti do 40 pripadnika Vojske umjesto do 30, koliko je navedeno u inicijalnoj odluci.

„Upućivanje pripadnika VCG u NRF, Crna Gora će pružiti aktivni doprinos sistemu kolektivne odbrane, razvoju sposobnosti i kapaciteta saveza, a samim tim direktnom unaprjeđenju sposobnosti Vojske kao i ukupne bezbjednosti i stabilnosti Crne Gore“, kazao je Konjević.

