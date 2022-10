Konjević: Negativan izvještaj EK rezultat pogrešnih prioriteta Vlade

Podgorica, (MINA) – Izrazito negativan Izvještaj Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori za ovu godinu rezultat je pogrešnih prioriteta Vlade na čelu sa njenim predsjednikom Dritanom Abazovićem, ocijenio je potpredsjednik Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku, Raško Konjević.

On je rekao da Vlada nije jasno podržala definisanu evropsku agendu i da je proizvela duboku političku i ozbiljnu institucionalnu krizu.

“Nemamo ni Sudski savjet, ni Ustavni sud, ni vrhovnog državnog tužioca, iako je premijer objašanjavao da će načinom na koji je postavio prioritete, mimo onoga što je bio politički dogovor upravo dobiti ovo o čemu govorim. Nijesmo dobili ništa“, kazao je Konjević.

Ističući da je epilog pogrešnih prioriteta duboka politička i ozbiljna institucionalna kriza, Konjević je rekao da u izvedenom smislu Izvještaj EK šalje jednu suštinsku poruku.

„Ova politička i institucionalna kriza mora se što prije rješavati. Ona se ne može u ovoj fazi drugačije riješiti osim da vratimo mandat građanima i odemo na izbore što je moguće prije“, dodao je on.

Konjević je podsjetio da je država u junu/julu bila upozorena da će dobiti negativan izvještaj ako ne postavi prioritete na adekvatan način.

„Umjesto da se okrenemo potpuno ka evropskoj agendi, ka obavezama koje su bile pred nama, obavezama koje smo znali, obavezama koje smo mogli da ispunimo otišli smo ka jednom drugom smjeru”, naveo je on.

Prema riječima Konjevića, Izvještaj je “potpuni fijasko onih prioriteta, opredjeljenja i javno saopštenih stavova koje je imao predsjednik Vlade“.

On je kazao da je da je Crna Gora u jednom trenutku imala Vladu koja je imala podršku 46 poslanika.

“A za rješavanje nekoliko vitalnih pitanja, koja bi omogućila nastavak evropskog puta i dobijanje privremenih mjerila bilo nam je potrebno 49 poslanika, što smo definitivno mogli da dobijemo”, rekao je Konjević.

