Konjević na sastanku ministara odbrane NATO država

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Raško Konjević učestvovaće naredna dva dana na sastanku ministara odbrane NATO država, koji će biti održan u sjedištu Alijanse u Briselu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, učesnici će razgovarati o ključnim odlukama donijetim na nedavno održanom Samitu, kao i smjernicama za njihovu implementaciju, a u cilju unapređenja cjelokupnog djelovanja Alijanse.

“Uzimajući u obzir kompleksne bezbjednosne prilike na istoku Evrope, ministri će razmatrati situaciju u Ukrajini, kao i modalitete za nastavak podrške ovoj zemlji”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će, u kontekstu očuvanja stabilnosti na evropskom kontinentu, biti riječi o jačanju prisustva savezničkih snaga na istočnim granicama.

“Takođe, još jednom će biti naglašena važnost saradnje sa međunarodnim partnerima, u prvom redu EU, kako bi se ujedinjenim naporima uspješno suočili sa izazovima od zajedničkog interesa”, dodaje se u saopštenju.

