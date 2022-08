Konjević: MUP i danas tražio pomoć Vojske u gašenju požara

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i jutros se obratilo za pomoć Vojsci Crne Gore radi gašenja požara u opštini Herceg Novi, kazao je ministar odbrane Raško Konjević.

„Ovo je 21. dan angažovanja Vojske kao pomoć MUP-u usljed neispravnosti većine njihove protivpožarne flote“, naveo je Konjević na Tviteru /Twitter/.

On je zahvalio kompaniji Adriatic 42 na, kako je kazao, logističkoj pomoći i društveno odgovornom pristupu.

