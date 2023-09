Kompanija One donirala novu računarsku salu OŠ Oktoih

Podgorica, (MINA) – Kompanija One donirala je novu računarsku salu Osnovnoj školi (OŠ) Oktoih u Podgorici.

Donacija, kako su kazali iz kompanije One, predstavlja nastavak njenog angažmana u podršci obrazovanju u Crnoj Gori i stvaranju svetlije digitalne budućnosti za mlade generacije.

“Ova inicijativa je dio šireg cilja da sve škole u Crnoj Gori budu opremljene u skladu sa zahtjevima digitalnog doba, čineći obrazovanje pristupačnijim i relevantnijim za buduće izazove”, navodi se u saopštenju.

Direktorica škole, Tanja Leković, smatra da ne postoji bolji način da se započne školska godina od ovako vrijedne donacije koja će i nastavnicima i učenicima olakšati rad.

Ona je kazala da donacija omogućava školi da unaprijedi kvalitet nastave i pripremi učenike za digitalno doba.

“Novi računari će nam omogućiti da proširimo nastavni program i pružimo učenicima priliku da se upuste u programiranje, istraživanje i razvoj vještina koje su tražene na tržištu rada,” istakla je Leković.

U kompaniji One smatraju da ova vrsta donacije školama predstavlja jedan od ključnih koraka u podršci obrazovanju i tehnološkom napretku u lokalnoj zajednici.

Direktor korporativnih poslova u kompaniji One, Srđan Šišić, rekao je da su obrazovanje i tehnologija stubovi budućnosti.

On je kazao da sa danas otvorenom računarskom salom, žele da obilježe početak nove školske godine i nastave svoju misiju podrške obrazovanju u Crnoj Gori.

“Naša kompanija vjeruje u važnost obrazovanja i razvoja digitalnih vještina kod mladih. Nećemo stati sve dok svim učenicima u Crnoj Gori ne obezbijedimo uslove dostojne digitalnog doba u kojem živimo,” poručio je Šišić.

Učenica Nikoleta Đurović rekla je da se raduje novim računarima.

“Naša nastavnica Biljana moći da radi po planu i programu, a mi ćemo moći da stičemo nova znanja. Mislim da će sada biti mnogo lakše i zabavnije na časovima,” kazala je Đurović.

Učenik Mihailo Kojičić rekao je da sa novim računarima mogu da uče programiranje, eksperimentišu u naučnim simulacijama i izrađuju digitalne projekte koji će im pomoći da razumiju gradivo na dublji način.

“Novi računari su nam zaista bili potrebni, kako bismo sve što smo učili mogli da primijenimo u praksi,” kazao je učenik Gavrilo Bogdanović.

Tokom protekle školske godine, kompanija One je novim računarskim salama opremila osnovne škole “Vuk Karadžić” u Podgorici, “Luka Simonović” i “Jagoš Kontić” u Nikšiću, te “Vladika Danilo” u Zeti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS