Kompanija One donirala 15 računara nikšićkoj školi

Podgorica, (MINA) – Kompanija One donirala je 15 računara Osnovnoj školi (OŠ) “Luka Simonović” u Nikšiću.

Iz te kompanije je saopšteno da je OŠ “ Luka Simonović” bila prva osnovna škola u Nikšiću, baš kao i prva obrazovna ustanova u Crnoj Gori koja je otvorila računarsku učionicu za svoje učenike.

„Te činjenice su motivisale kompaniju One da, kroz saradnju sa Udruženjem Roditelji, toj školi donira 15 računara kako bi učenici sa najmodernijom opremom savladali vještine za digitalno doba u kojem živimo“, navodi se u saopštenju.

Komercijalni direktor u kompaniji One Brano Đurović je, prilikom uručivanja donacije, poručio da je zajednički zadatak da se Crna Gora u digitalnoj deceniji Evrope učini konkuretnom, počev od obrazovnog sistema.

“Generacijama koje rastu sa tehnologijom, drugačiji svijet je nezamisliv, a zajedno sa njihovim očekivanjima i percepcijom, mijenja se i reformiše školstvo. Donacija je odraz naše želje da stvaramo naslijeđe kroz održivi razvoj za dobrobit zajednice“, naveo je Đurović.

Kako je kazao, djeca, mladi i njihovo obrazovanje moraju biti u fokusu svih aktera u društvu, jer samo znanje obezbjeđuje siguran put u budućnost.

Izvršna direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović rekla je da su sigurni da će novi računari doprinijeti tome da djeca imaju na raspolaganju kvalitetnije osnovne alatke za rad za predmet Informatika.

Ona je navela da vjeruju da će oprema biti korišćena i za vanntastavne aktivnosti što, kako je istakla, predstavlja vrijednost više.

„Voljeli bismo da u Nikšiću imamo više partnera kao što je kompanija One, koji će biti podrška lokalnoj zajednici i školama poput “Luke Simonović”, jer im je ona zaista značajna“, naglasila je Mihailović.

Direktorica škole Marija Martinović istakla je da će novi računari unaprijediti i osavremeniti nastavu.

Ona je kazala da se nada da će u narednom periodu biti više takvih donacija, koje će pomoći da škola ide u korak sa savremenim dobom i zaista bude dio digitalne ere.

Anđela Vujičić, učenica osmog razreda OŠ „Luka Simonović“, zahvalila Je kompaniji One na donaciji i istakla koliko su im novi računari bili neophodni.

“Razvoj digitalnih tehnologija se odvija jako brzo, tako da su računari nabavljeni 2004. godine, kao što je to slučaj u mojoj školi, bili stari i neupotrebljivi”, naglasila je Anđela.

Učenik sedmog razreda Aleksandar Minić naveo je da se raduje modernoj računarskoj sali u okviru škole.

“Do ove školske godine imali smo stare desktop računare sa sporim sistemom. Hvala kompaniji One i Udruženju Roditelji na ovom gestu, a mi ćemo se potruditi da steknemo što više znanja”, poručio je Aleksandar.

