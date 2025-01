Kod Ulcinjanina pronađeno oružje i municija

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj podnijeli su krivičnu prijavu protiv E.M. iz toga grada, kod kojeg su pretresom pronašli pištolj, vazdušnu pušku i municiju u ilegalnom posjedu.

Iz Uprave policije je saopšteno da su njihovi službenici, sprovodeći pojačane aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju sprečavanja nelegalnog držanja oružja, pretresli stan i druge prostorije koje koristi E.M.

Kako se navodi, pretresom je policija pronašla pištolj marke Beretta kalibra 7.65 milimetara u ilegalnom posjedu, kao i pet komada municije.

„Pronađeno je i oduzeto i 35 komada pištoljske municije kalibra devet mm, startni pištolj i vazdušna puška sa optičkim nišanom, koje nisu prijavljene nadležnom organu zbog čega je E.M. izdat prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o oružju“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju.

„Tužilac je kvalifikovao krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i naložio da se protiv E.M. podnese krivična prijava u redovnom postupku“, navodi se u saopštenju.

