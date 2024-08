Kod Danilovgrađanina pronađeno oko dva kilograma kokaina

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su M.A. (27) iz Danilograda, kod kojeg je pronađeno oko dva kilograma (kg) kokaina, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je danilovgradska policija, zajedno sa službenicima Sektora granične policije i službenim psima, pretresla kuću i druge prostorije i pomoćne objekte koje koristi M.A, za kojeg je postojala sumnja da se bavi uličnom prodajom narkotika.

„Policija je pronašla četiri pakovanja sa sadržajem bijele materije u tvrdom stanju nalik na kokain, ukupne težine oko dva kg, pištolj marke Glock izbrušenih fabričkih brojeva sa okvirom i 13 komada municije“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su pronašli rezervni okvir od pištolja, osam komada pištoljske municije nepoznatog kalibra, aparat i materijale koji služe za pakovanje droge, kao i dvije vage za precizno mjerenje.

Kako su kazali, pronađeno je i 3,55 hiljade EUR za koje se sumnja da potiče od prodaje droge.

„Nakon konsultacija sa postupajućim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici M.A. je uhapšen, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa nedozvoljenim držanjem i nošenjem oružja i eksplozivnih materija“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su poručili da će njihovi službenici, koji su zaduženi za borbu protiv droge, nesmanjenim intenzitetom nastaviti aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju otkrivanja i procesuiranja osoba koje se bave uličnom prodajom narkotika i razbijanja mreže uličnih dilera.

