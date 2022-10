Koaliciji DPS, SD i LP u Baru 36,3 odsto glasova

Podgorica, (MINA) – Koalicija Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Liberalne partije (DPS-SDP-LP) u Baru osvojila je 36,3 odsto glasova, pokazuju podaci Opštinske izborne komisije (OIK) na osnovu 70 odsto obrađenih biračkih mjesta.

Kako prenosi portal Vijesti, iz OIK Bar su naveli da daljnjeg ne mogu dati precizne informacije o krajnjoj izlaznosti.

Koalicija Demokrate, Evropa sad i Ujedinjena Crna Gora osvojila je 18,5 odsto glasova, Demokratski front 12 odsto, koalicija koju predvodi URA 9,2 odsto, Socijaldemokrate 9,8 odsto.

Lista Biram Bar-Biram Cnu Goru osvojila je 5,5 odsto glasova, Bošnjačka stranka 4,1 odsto, Prava Crna Gora 1,9 odsto, Socijalistička narodna partija 2 odsto i Stranka Pravde i pomirenja 0,6 odsto.

Pravo glasa u Baru imalo je 39.854 građana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS