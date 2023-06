Knežević: Očekujemo da nas Pokret Evropa sad pozove na razgovor

Podgorica, (MINA) – Stabilne, demokratske, evropske i građanske vlade nema bez koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG), poručio je nosilac izborne liste te koalicije Milan Knežević, navodeći da očekuje da ih Pokret Evropa sad pozove na razgovor.

On je na konferenciji za novinare kazao da očekuje da će koalicija ZBCG imati 15 poslanika u narednom sazivu Skupštine.

Knežević je rekao da je takav rezultat malo ko očekičvao, ali da su izbori pokazali da je ta koalicija neuništiva.

On je poručio da su spremni na razgovor sa svim konstituentima parlamentarne većine od 30. avgusta 2020. godine.

“I pozivamo ih da ne povlače nikakve separativne poteze i prave bilo kakve kalkulacije, u smislu da pregovaraju u nekim njihovim modalitetima, što bi dovelo do nestabilnosti“, naveo je Knežević.

On je ponovio da je koalicija ZBCG otvorena za svaku vrstu dogovora sa parlamentarnom većinom od 30. avgusta.

„Ali ne želimo da se ponavljaju scenariji da se vlada pravi na način da u njoj budu oni koji nijesu nastupili na izborima ili sada čekaju negdje u inostranstvu i da se kandiduju kao eksperti“, dodao je Knežević.

On je kazao da je Srbin koji govori srpskim i ide u Srpsku pravolsavnu crkvu, i da želi da to uzmu u kalkulaciju oni koji žele da pregovaraju sa koalicijom ZBCG.

„Naši principi su stabilna Crna Gora sa riješenim unutrašnjim pitanjima, protivinflatorni program i poboljšanje uslova života najugoženijih kategorija društva. To je naša jasna poruka“, rekao je Knežević.

On je kazao da žele vladu koja će da trajati četiri godine i da očekuje da ih Pokret Evropa sad pozove na razgovor.

