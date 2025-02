Knežević: Ideja o penzionisanju sudija US potekla iz PES-a

Podgorica, (MINA) – Ideja o penzionisanju sudija Ustavnog suda potekla je iz redova Pokreta Evropa sad (PES), a koaliciji Za budućnost Crne Gore (ZBCG) je nametnuta, saopštio je jedan od lidera te koalicije i predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević.

“To je urađeno u koordinaciji sa jednim dijelom predstavnika međunarodne zajednice i jednim brojem nosioca sudskih funkcija u Crnoj Gori. Njihova ideja je tada bila da se penzioniše troje sudija, a ne samo Dragana Đuranović“, kazao je Knežević u emisiji „Klub A plus“.

On je rekao da su, kada je plasirana platforma o penzionisanju sudija, koalicija ZBCG i šef parlamenta Andrija Mandić predstavljeni u javnosti da ne žele reformu sudstva.

“Kad smo protumačili zakon i zaključili da je nadležnost parlamenta penzionisanje samo jednog sudije, svi su se povukli i željeli su da svu ovu krizu natovare na koaliciju ZBCG, odnosno na, kako nas nazivaju, četnike iz ZBCG. Mi to nećemo dozvoliti. Ovo je jedina istina”, rekao je Knežević.

On je poručio da “ohrabruje” poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andriju Nikolića da javno saopšti ko se to dogovoravao iz redova parlamentarne većine sa DPS-om.

“Neka nam objasne šta su to dogovarali iza naših leđa. Shvatam da Nikolić aludira na premijera Milojka Spajića, pa vjerujem da će premijer ili danas ili sjutra reagovati na ove optužbe”, naveo je Knežević.

Prema njegovim riječima, opozicioni poslanici neće da prihvate da parlamentarna većina na čelu sa koalicijom ZBCG vodi Crnu Goru na evropski put.

“Narodski rečeno, žele da „bace špicu“, ali iza leđa parlamentarne većine se ne može ništa dogovarati. Mi suštinski nijesmo imali blokadu parlamenta, ovo je bila demonstracija našeg trpljenja, odgovornosti i ozbiljnosti da opoziciju ubacimo u ovaj voz koji ide ka Briselu”, poručio je Knežević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS