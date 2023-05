Knežević i Živković pušteni da se brane sa slobode

Podgorica, (MINA) – Policijski funkcioneri Darko Knežević i Dalibor Živković pušteni su da se brane sa slobode, nakon saslušanja kod sudije za istragu, kazali su iz Višeg suda u Podgorici.

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) uhapsili su u četvrtak Kneževića, šefa uniformisane podgoričke policije, zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, a u istoj akciji uhapšen je i Živković.

Portparolka Višeg suda u Podgorici Marija Raković je portalu RTCG rekla da je sudija prihvatio predlog branioca da izrekne mjeru zabrane sastajanja sa određenim osobama.

“Sa predlogom branioca tužilaštvo se saglasilo”, kazala je Raković.

