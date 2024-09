Kju groznicom zaražene još tri osobe

Podgorica, (MINA) – Kju groznicom zaražene su još tri osobe u Nikšiću, čime je ukupan broj registrovanih slučajeva u Crnoj Gori ove godine porastao na osam, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da su novoregistrovani slučajevi osobe koje su profesionalno izložene uzročniku te bolesti i koje su već epidemiološki praćene zbog prisustva infekcije životinja u njihovom gazdinstvu.

„Shodno zakonskoj regulativi u oblasti zdravstva u Crnoj Gori, kju groznica pripada grupi oboljenja koja se obavezno prijavljuju od strane ljekara”, kazali su IJZ.

Kako su dodali, ta bolest se može javiti sporadično, u endemskoj ili u epidemijskoj formi.

“U Crnoj Gori ova infekcija je uobičajeno prisutna, javlja se sporadično i u posljednjih deset godina, od 2014. do 2024. godine ukupan broj registrovanih slučajeva je 31“, naveli su iz IJZ.

Oni su dodali da se broj oboljelih kretao od nula slučajeva (2020, 2021. i 2023.) do šest slučajeva, registovanih u 2016. i 2018. godini.

“Kju groznica je širom svijeta rasprostranjena infekcija, zoonotskog porijekla, uzrokovana intracelularnom gram-negativnom bakterijom naziva Coxiella burnetii. Registruje se u brojnim zemljama Evrope, a masovnije je pristuna u Francuskoj, Njemačkoj, Španiji, Mađarskoj”, pojasnili su iz IJZ.

Kako su dodali, infekcija kod ljudi je često asimptomatska, ali može imati blagi do teški i rijetko smrtonosni tok.

„Simptomatska Kju groznica kod ljudi obično se manifestuje kao bolest slična gripu i može uključivati simptome kao što su: iznenadna glavobolja, groznica, bolovi u mišićima, umor, noćno znojenje, gubitak u težini, bolovi u zglobovima i mučnina/povraćanje”, naveli su iz IJZ.

Kod pojedinih slučajeva obolijevanja, kako su dodali, može se razviti i upala pluća, a simptomi poput umora mogu trajati duže vrijeme.

“Kju groznica je za naše podneblje uobičajena bolest, uglavnom prolazi bez posljedica, naročito ako se osoba odmah pri pojavi tegoba javi ljekaru, na vrijeme se dijagnostikuje i započne antibiotska terapija (preporučeni antibiotik je doksiciklin u trajanju od dvije sedmice)“, navodi se u saopštenju IJZ.

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da u malom broju slučajeva, ukoliko se na vrijeme ne dijagnostikuje i pravovremeno ne zatraži ljekarska pomoć, bolest može poprimiti hroničan tok sa komplikacijama.

Kako su rekli, Centar za medicinsku mikrobiologiju IJZCG posjeduje dijagnostičke testove (analiza specifičnih antitijela iz krvi na Coxiella burnetii) i antibiotska terapija (doksiciklin) je dostupna.

„Epidemiološko istraživanje osoba koje su izložene vrši se nakon prijave oboljenja od strane ljekara ili nakon što veterinari prijave epidemiolozima da su na određenoj farmi otkrili oboljele životinje”, pojasnili su iz IJZ.

Prema njihovim riječima, s obzirom na to da je otkrivena Kju groznica na više gazdinstava, kao i da je sada pojačan nadzor i testiranje, za očekivati je da se u narednom periodu registruje još neki slučaj, naročito među profesionalno izloženim osobama.

„Jako je važno da osobe koje imaju farme životinja (goveda, ovaca, koza) prate savjete veterinarskog i zdravstvenog sektora kako bi smanjile vjerovatnoću infekcije”, naglasili su iz IJZ.

Kako su dodali, najčešći put prenosa je aerogeni – putem kontaminiranih čestica vazduha koje sadrže Coxiella burnetii, kao i direktnim kontaktom sa kontaminiranim mlijekom, mesom, vunom i aerosolima koji potiču od životinjskih izlučevina (urina, fekalija ili tečnosti prilikom porođaja).

“Rezervoari Coxiella burnetii, pored domaćih, mogu biti i divljač, ptice, kao i krpelji. Nije rijetka situacija da izvor i mjesto potencijalne ekspozicije ostanu neotkriveni”, navodi se u saopštenju IJZ.

Dodaje se da je direktno prenošenje sa inficiranog na zdravog čovjeka vrlo rijetka pojava.

„Što se tiče rizika od prenosa putem mlijeka, on je praktično nepostojeći ako se koristi pasterizovano ili mlijeko koje se prokuva do ključanja. Za pripremu mliječnih proizvoda treba koristiti pasterizovano mlijeko”, istakli su iz IJZ.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS