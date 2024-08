Kiša ugasila skoro sve požare u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Kiša koja je jutros pala ugasila je skoro sve požare na teritoriji Crne Gore, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz tog resora su upozorili da od sjutra ponovo počinju visoke temperature i toplo vrijeme.

„To nas upozorava da ova požarna sezona nije prošla i da i dalje traži sistemsku pažnju i obazrivost“, naglasili su iz MUP-a.

Kako su naveli, protekli dani su pokazali da je sistem zaštite i spašavanja fukcionisao u punom

kapacitetu, organizivano, odgovorno i profesionalno, i da je Direktorat za zaštitu i spašavanje koordinirao brojne aktivnosti koje su za rezultat imale brz i efikasan odgovor na svim opožarenim područjima.

„Činjenica da nijesmo imali stradalih osoba, izgorelih stambenih objekata, oštećenu saobraćajnu i drugu infrastrukturu, daje nam za pravo da kažemo da je sistem zaštite i spašavanja bio na visini zadatka u borbi sa vatrenom stihijom prethodnih dana“, kaže se u saopštenju MUP-a.

Prema njihovim riječima, borba nije bila ni laka ni jednostavna.

„Naprotiv na momente je bila i kriritična i dramatična. Ipak, herojskom borbom vatrogasaca spasilaca, kojima i ovom prilikom čestitamo na iskazanoj hrabrosti i profesionalnisti, uspjeli smo da sačuvamo sve ugrožene objekte i druga materijalna dobra naših građana“, kazali su iz MUP-a.

Nažalost, kako su naveli, stradao je jedan dio eko sistema.

„Ali, bez obzira na želju, odlučnost i spremnost, bili smo nemoćni. Vjerujemo da pričinjena šteta nije velika, jer je najčešće gorjela trava, sitno rastinje i šumski korov“, dodaje se u saopštenju.

Iz MUP-a su zahvalili svim subjektima u sistemu, uključujući i Vojsku Crne Gore, na odgovornosti i doprinosu koji su svi zajednički dali da bi požarni talas uspješno priveli kraju.

„Svi znamo šta je stradalo u požarima, ali moramo znati da je mnogo više onoga što smo spasili od vatrene stihije. Hvala i građanima koji su nam bili podrška i na terenu i u javnosti, a koji su na korektan način vrednovali ono što radimo“, kazali su iz tog resora.

Oni su zahvalili i medijima na profesionalnom i pravovremenom izvještavanju, jer je to, kako su naveli, bilo značajno kako bi se izbjegla nepotrebna panika i dramatizacija situacije.

„Direktorat za zaštitu i spašavanje ponovo poziva građane da poštuju preporuke nadležnih službi i organa o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru, da budu odgovorni prema prirodi i da zajednički sačuvamo prirodu“, dodaje se u saopštenju.

