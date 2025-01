Kineski državljani uhapšeni zbog krađe u avionu

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je dva kineska državljanina osumnjičena za krivično djelo teška krađa, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su kineski državljani J.B. (34) i Z.B. (33), osumnjičeni da su u avionu na letu iz Beograda za Podgoricu, od dva putnika ukrali 8,6 hiljada EUR i deset hiljada dolara.

“Oni su uhapšeni na Aerodromu Podgorica i biće privedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS