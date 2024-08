KCCG anulirao listu čekanja za stomatološku zdravstvenu zaštitu djece sa posebnim potrebama

Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG) anulirao je listu čekanja za stomatološku zdravstvenu zaštitu djece sa smetnjama u razvoju, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Navodi se da od danas najosjetljivija populacija neće čekati na stomatološku zdravstvenu zaštitu, zahvaljujući posvećenosti menadžmenta KCCG i Stomatološke poliklinike te ustanove, kao i podršci i razumijevanju nadležnih državnih institucija na čelu sa Ministarstvom zdravlja.

“U pitanju je pružanje stomatološke zdravstvene zaštite djeci sa smetnjama u razvoju, koja se, kao što je poznato, obavlja isključivo u totalnoj anesteziji”, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da je, iako je planom bilo predviđeno da se liste čekanja za tu kategoriju pacijenata anuliraju do oktobra, dobrom reorganizacijom Stomatološke poliklinike i posvećenošću njenih zaposlenih lista anulirana prije predviđenog roka.

“Da se sa posebnim pijetetom i pažnjom odnosimo prema listama čekanja, najbolji dokaz su, i pored svih izazova, postignuti rezultati, odnosno anulirane ili značajno smanjene liste čekanja”, naveli su iz te zdravstvene ustanove.

Oni su kazali da su liste čekanja značajno smanjene za operacije na otvorenom srcu, kao i za redovne koronarografije, pa sada pacijenti, umjesto pola godine, čekaju tri do četiri mjeseca.

“Važno je istaći, takođe, da pacijenti za kateterizaciju sa prioritetne liste, koji su ranije čekali i do dva mjeseca, sada tu dijagnostiku obave do 20 dana, dok hitna stanja budu zbrinuta odmah”, navodi se u saopštenju.

