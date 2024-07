Kazne za izazivanje požara da budu strože

Podgorica, (MINA) – Kazne za izazivanje požara moraju biti strože, poručili su iz nevladine organizacije Grin houm /Green Home/, dodajući da se ne smije dozvoliti da najvrjednija područja budu ugrožena zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca.

Iz te organizacije su na Fejsbuku /Facebook/ naveli da ugroženost Gorice dobija takve razmjere da postoji rizik da područje koje je poznato kao pluća Podgorice postane trajno devastirano.

„Apelujemo na nadležne da pooštre kaznenu politiku, jer ne smijemo dozvoliti da najvrijednija područja budu u ovoj mjeri ugrožena zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca“, kazali su iz Grin houma.

Kako su dodali, u suprotnom su svi napori koji se ulažu u zaštitu prirode uzaludni.

„Uzastopni požari na Gorici, o važnosti koje je suvišno govoriti kada je riječ o zdravlju građana Podgorice, sami po sebi govore o hitnosti potrebnih promjena kako bi se spriječilo izazivanje istih“, naveli su iz Grin houma.

